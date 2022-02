Praticidade na maquiagem é a maior tendência de beleza para 2022

Trabalhar, cuidar da casa, das finanças, se exercitar e ainda arrumar tempo para o lazer – não há dúvidas de que mulheres fazem um verdadeiro malabarismo para dar conta de todas as tarefas diárias. E com tantas atividades ocupando o tempo, perder horas se arrumando parece cada vez menos produtivo (e possível!). Isso, aliás, já se reflete ao menos na maquiagem: em 2022, a tendência é deixar de lado o excesso de produtos para desfrutar de uma pele mais natural e com acabamento que realça os traços.

A dica é manter a pele bem cuidada e hidratada, com primer e bases mais leves. Mas pode ficar tranquila, já que o lado divertido e criativo do make não deve acabar! As cores seguem em alta nos delineados, sombras e lábios, com tons cintilantes, brilho e até toque néon. Cílios postiços serão sim utilizados, mas não terão todo o destaque de antes.

Para ficar por dentro das novidades e tendências do ano, batemos um papo com a maquiadora Christiane Deliz (@makeupdeliz), que te conta o que está prestes a dominar as ruas e os feeds das redes sociais.

Lip Oil

De acordo com a especialista, o lip oil está com tudo e segue substituindo muito bem o gloss. “Além de tudo, entra na trend de cosméticos multifuncionais. Deixa a boca hidratada e entrega muita beleza!”, recomenda.

Delineado colorido

O delineado colorido segue com tudo em 2022, uma ótima notícia para as fãs do produto. “Eu tento sempre encaixar cores nas maquiagens sociais, mesmo sendo um grande desafio. Atendo muitas mulheres negras que ainda tem um pouco de resistência na hora de usar delineado gráfico colorido, mas sempre tento mostrar como vai bem e como realça ainda mais a beleza”, conta.

Sombras e pigmentos líquidos

Se você não dispensa a sombra e os pigmentos líquidos – que vão bem nos olhos e na boca – saiba que eles permanecem no nécessaire e, claro, no rosto, principalmente com o efeito glossy. De acordo com a especialista, ele segue muito em alta e ainda libera espaço na bolsa por ser dois em um.

Pele natural

Dia corrido, sem tempo para aquele make elaborado? Pode ficar tranquila: apesar de a pele matificada continuar em alta, o intuito é diminuir os produtos e valorizar seus traços únicos. “Base reboco é uma coisa que a gente tem usado menos. A pandemia reforça um pouco isso, porque as pessoas têm cada vez mais contato com a pele ao natural. Bases fluídas soft matte, que são mais leves, estão sendo muito requisitadas e são perfeitas para a pele oleosa por terem uma cobertura seca”, diz.

A correção de algumas áreas mais problemáticas, no entanto, não deve acabar: “Os corretivos de alta cobertura continuam, porque fazem a correção das olheiras e outros pontos difíceis”.

Lip tint

Seguindo a vibe da maquiagem natural, os lips tints prometem dominar os lábios em 2022. Além de não borrarem com as máscaras de proteção – um verdadeiro alívio em tempos de pandemia – eles conferem vivacidade. “E dão destaque para aquela beleza que é nossa, que é um dos intuitos do make deste ano”, completa

Blush Cintilante

Quando o assunto é blush, talvez seja a hora de deixar de lado os produtos matte e muito secos, trazendo algo luminoso e com toque leve que cria a sensação de pele com viço. “O blush cintilante é uma opção que ganha cada vez mais espaço. O produto pode virar seu queridinho por ser dois em um (fazendo a vez de iluminador)”, enfatiza Deliz.

Sombra colorida

A oportunidade de se jogar sem medo no colorido ainda existe, mas desta vez nas sombras. “Cores quentes são as que estarão em alta, como laranja, amarelo, rosa, pink e as combinações entre elas. Verde, apesar de ser visto mais em editoriais, também é tendência, assim como a cor do ano da Pantone, a Very Peri”, destaca.

Pedraria

Além de dar todo destaque no make, as predarias fazem toda a diferença na hora de criar um visual divertido. “Junto com cristais em um delineado diferenciado e texturas flocadas no canto interno do olho ou na pálpebra superior”, indica.

Cílios ao natural

Os cílios naturais voltaram a ser tendência, colocando os postiços muito longos para escanteio. “Como a proposta é um make mais leve, acredito que os cílios postiços ficarão um pouco de lado, pelo menos na maquiagem social”, pontua.

Cuidado com a pele é primordial

E, claro, para entrar na trend da pele natural o cuidado é essencial. “O sabonete do banho, se não for pensado também para o rosto, não é uma opção para manter a limpeza. O hidratante que é usado para o corpo também não deve ser usado nesta área. É muito importante ter em mente o seu tipo de pele e começar a pesquisar os produtos de skincare mais adequados“, ressalta.