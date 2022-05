Looks e maquiagem magenta: uma seleção de produtos para usar a cor

A Semana de Moda de Paris dita as tendências do outono/inverno e o evento de 2022 apontou o caminho: Magenta! A cor está em alta e, apesar de parecer muito chamativa, ela é perfeita para compor looks clássicos e inovadores. A cor vibrante é resultado da mistura entre o azul e o vermelho e pode ser a pitada de ousadia que falta no seu guarda-roupa. Para sua produção ficar completa, selecionamos maquiagens e peças de roupa que agradam todos os gostos e podem ser combinados de várias formas. Confira:

Maquiagem

1- Blush Intense Me Una, R$54,90. Compre aqui.

2- Paleta de sombras Bonita, R$79,99. Compre aqui.

3- Sombra Lápis para Olhos Color Trend, R$20,99. Compre aqui.

4- Maxxi Palette de Sombras 12 Intensa Tons Una, R$164,90. Compre aqui.

5- Paleta de Sombras para Olhos Brilliant, R$62,99. Compre aqui.

6- Blush Color Faces, R$19,90. Compre aqui.

7- Paleta de Sombras para Olhos Into the Sunset, R$62,99. Compre aqui.

Roupas

1- Blusa manga longa fucsia bordada, R$798. Compre aqui. 2- Macacão Casual Acinturado Creponado, R$299,90. Compre aqui.

3- Vestido de tricot fucsia manga curta com bolsos, R$898. Compre aqui.

4- Vestido Curto Manga Longa Com Gola Alta, R$159,99. Compre aqui.

5- Shorts Em Sarja Feminina Chino, R$99,99. Compre aqui.

6- Blusa Feminina Ampla Decote V, R$99,99. Compre aqui.

7- Calça de algodão estampa onça luzes digital, R$498. Compre aqui.

8- Blusa cropped canelada manga longa roxa, R$59,99. Compre aqui.