Confira dicas para arrumar seu nécessaire para viajar de avião

Já está contando os dias para as férias de final de ano? Se for viajar, você com certeza já está pensando nos preparativos – que não são poucos. Entre eles está a arrumação das malas, que não é uma tarefa fácil, especialmente quando a viagem é de avião e temos espaço limitado. Além das roupas e sapatos, os cosméticos e as maquiagens também podem ocupar bastante espaço na bagagem.

Assim, é muito importante se atentar ao tamanho dos itens de cuidados com a pele e maquiagem que você pretende levar na mala de mão. Caso um deles não respeite as regras, ele irá direto para o lixo no aeroporto. Por isso, separamos algumas dicas para te ajudar a escolher o que levar ou não no seu necessaire de cosméticos. Confira:

O que levar?

Experimente fazer uma lista do que levar alguns dias antes de começar a arrumar a mala, assim, você terá mais tempo para lembrar de alguma coisa que possa ter esquecido. A principal dica é: lembre-se que o espaço da mala é limitado, então deixe para testar produtos novos ou usar várias coisas diferentes em casa. Leve só o imprescindível.

Para saber o que levar, considere primeiro o que você usa no dia a dia. Pense na sua rotina e vá separando os produtos por ordem de uso, assim é mais difícil esquecer de alguma coisa. Entre os essenciais estão desodorante, shampoo e condicionador, escova de dente, escova de cabelo, perfume, hidratante de rosto e corpo e alguns itens básicos de maquiagem (base, pó, blush, batom).

Produtos específicos para o local da viagem

Depois de separar o que você mais usa no dia a dia é hora de pensar no que você pode precisar no seu local de destino, levando em conta as condições climáticas e o roteiro de viagem. Em locais quentes e com muito contato com a natureza, por exemplo, não dá pra esquecer o protetor solar e o repelente. Já nos destinos com clima mais frio é necessário caprichar na hidratação, por isso, é ideal levar produtos com esse objetivo para a pele, lábios e cabelos.

O que é permitido?

Até agora não há nenhuma restrição quanto ao tipo de cosmético que pode ser levado. O único cuidado que deve ser tomado é o de respeitar a quantidade máxima que cada recipiente deve ter. Para serem levadas na bagagem de mão, os cosméticos e maquiagens líquidos devem estar em embalagens de até 100 ml.

Para conseguir levar seus produtos favoritos sem correr riscos, garanta versões mini ou “para viagem”. Alguns deles já podem ter essas versões disponíveis para venda e, caso não tenham, compre kits de frascos para viagens em lojas de cosméticos para colocar seus produtos. Eles costumam ser baratinhos e há modelos específicos para facilitar o uso de cada produto – frascos com tampa spray para os líquidos, válvula pump para soluções cremosas, recipientes com tampa para produtos em gel e até mini funil para facilitar na hora de encher cada um deles.

Utilize etiquetas para identificar cada produto

Como é comum que vários produtos tenham texturas e cores parecidas, coloque etiquetas em cada um dos frascos para facilitar na identificação. Isso ajuda até na hora de organizar tudo no banheiro do hotel ou da casa que você vá ficar.

Invista em versões pocket ou travel size de perfumes

É preciso ter cuidado redobrado com os perfumes. Em vez de porcionar os seus e correr o risco de perder parte do produto ou estragar o frasco original, o ideal é adquirir as embalagens pocket ou travel size, que geralmente têm 30 ml e podem ser levados facilmente dentro do avião.

Outra vantagem de garantir versões pocket dos seus perfumes preferidos é poder preservá-los em sua embalagem original e levá-los para qualquer lugar dentro da bolsa mesmo depois da viagem.

