Unhas decoradas minimalistas para fugir do tradicional com elegância

Nail art está associado geralmente a desenhos elaborados ou até mesmo extravagantes, não é mesmo? Mas existem lindas referências de unhas decoradas minimalistas para quem quer experimentar um novo estilo sem ousar demais! Dá para se jogar em uma francesinha que foge do óbvio, degradês e até desenhos mais assimétricos sem ousar tanto, mas ainda assim dando um toque moderno ao visual. Vem se inspirar.

Francesinha que foge do tradicional

Francesinha é um clássico e tem quem não abre mão dessa esmaltação. Dá para experimentar nossas formas de usá-la, ainda mantendo as raízes do minimalismo. Boas pedidas são usar apenas em algumas unhas, ou variar as cores das pontas.

E a versão escura?

Caso queira sair do branco, tons escuros são sempre bem-vindos. Além de mudar o visual da clássica francesinha, carrega um ar chique, né?

Que tal unhas assimétricas ou geométricas?

Ainda navegando em versões da francesinha, tem também as assimétricas ou gráficas, que criam a ilusão das unhas parecerem mais alongadas. Para ficar discreto, aposte na combinação de branco ou nude com preto.

Vermelho nada básico

Se o pretinho básico nos fisga nas roupas, o vermelho é uma das opções mais seguras nas unhas. A francesinha invertida ou meia-lua é outra nail art minimalista cheia de estilo.

Um pouquinho de brilho nunca fez mal a ninguém

Podemos chamar de brilho minimalista? O glitter dourado com fundo pastel dá uma ideia de elegância às unhas e brinca com as texturas. Pode ser uma forma mais discreta de usar esmaltes mais festivos.

Degradê

Se você for fã de esmaltes mais claros, um degradê com ponto de cor pode ser uma boa pedida. Foge do tradicional e fica bem bonito.

Degradê metálico

Para quem tem receio em arriscar uma unha metalizada, o degradê vem novamente para ajudar, suavizando o efeito.

Romanticamente minimalista

Ah! Dá para brincar com corações também, sem muito exagero. Tudo depende da sua criatividade.