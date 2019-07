8 produtos veganos para ter na nécessaire de maquiagem

Cada vez mais as pessoas estão preocupadas em ter um consumo consciente e que não agrida o meio ambiente. E em resposta a isso, as marcas começaram a produzir produtos para agradar essa parcela da população, trazendo uma cartela variada de opções.

E se você pensa que o estilo de vida vegano diz respeito apenas à alimentação, saiba que vai muito além. Muita gente passou a adquirir somente produtos que não sejam testados em animais e que não possuam ingredientes derivados de animais.

Um ramo que tem feito muito sucesso com os produtos cruelty free — livres de crueldade — é o de beleza. Hoje em dia é fácil encontrar itens que se incluam nesta categoria. Muitas marcas conhecidas no setor já estão desenvolvido linhas exclusivas que sejam 100% vegana.

Para te ajudar a adotar esse estilo de vida, a equipe de CLAUDIA fez uma seleção de itens clássicos da maquiagem em versões veganas. Confira:

1. Máscara de Cílios Orgânica Natural Vegana Cativa Natureza, Slow Beauty, R$ 51*

2. Base Líquida Natural e Vegana Cativa, Lohas Store, R$ 74,90*

3. Delineador Tattoo Liner Kat Von D, Sephora, R$ 114,75*

4. Primer Bionutritivo Pele Normal, bioart, R$ 67,50*

5. Modern Metals, Charme de menina, R$ 165,27*

6. Demaquilante bifásico segredos de camarim, Sephora, R$ 63,75*

7. Máscara de Argila Rosa, Sóbrancelhas, R$ 72*

8. Batom matte long lasting easy to get, Face It Natural, R$ 79*

*Preços consultados em julho de 2019. Sujeitos a alteração.

