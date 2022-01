12 lançamentos de beleza para encarar o verão

A estação mais quente do ano chegou e com ela o cuidado redobrado com a pele e os cabelos. Aqui, as novidades de beleza do mês para te ajudar nessa tarefa:

Regeneração dos fios

Se você busca uma alternativa mais sustentável de cuidados capilares, vá no condicionador sólido All (48 reais), da Simple Organic. A fórmula com prebióticos, ácido hialurônico, manteiga de karité e óleo de amêndoas nutre e protege o cabelo, garantindo também brilho e maciez.

Rápida absorção

Álcool gel aqui, água e sabão ali, e as nossas mãos ressecadas. Não se depender do Hidratante Q10 com Vitamina E, da Monange (10,78 reais). O produto de rápida absorção combate os sinais da idade com toque aveludado.

Pele pronta

O Primer Facial Feels Mood (24,90), da Ruby Rose, auxilia na duração da maquiagem, reduz a aparência dos poros e minimiza as linhas finas. Ideal para fixar a maquiagem antes de sair no calor.

Cabelo saudável

Não é só o rosto e o corpo que precisam de cuidados extras com as altas temperaturas. A Amend traz a linha Beleza na Bolsa, com três produtos específicos para os fios. Aqui, o Leave-in Prime Protetor (29,90 reais) que, além de proteger, ainda proporciona brilho e diminui frizz. É indicado para todos os tipos de cabelo.

Tá na mão

Com um tamanho perfeito para levar para qualquer lugar, a Manteiga Nutritiva Hidratante, da Quem Disse, Berenice? (34,90 reais), chega com a promessa de 48 horas de hidratação e prevenção de envelhecimento precoce da pele.

Para todas as ocasiões

As unhas coloridas seguem em alta. E nada mais propício para combinar com o make de verão ou com os looks estampados que a coleção divertida Devendo e Luxando, da Dailus (7 reais cada). As sete tonalidades disponíveis ainda vêm com nomes de memes.

Continua após a publicidade

Foco no olhar

Que as cores vivas combinam com o mês você já percebeu no nosso editorial, certo? Agora, é apostar na paleta de sombras Love Collection, da Quem Disse, Berenice? (149,90 reais). Vegana, ela é composta de 25 cores com acabamento cintilante e glitter.

Brilho dourado

Com ação calmante, antioxidante e nutritiva, a Acqua Glow (99 reais), da Femme9, chega para te deixar ainda mais reluzente. Feita para pele e cabelo, enriquecida com quinze ingredientes, reforça a barreira de proteção natural e previne o envelhecimento.

Glow em dia

Outro visual queridinho da temporada é a pele iluminada. Aposte no iluminador líquido para corpo e rosto Glam Solare by Marina Ruy Barbosa, da Eudora (54,99 reais), e garanta um acabamento único e resistente à água.

Revitalização profunda

Diferentemente do que você pode pensar, a pele do rosto precisa sim de hidratação no verão. Aposte na máscara da Simple Organic (220 reais) para ganhar mais elasticidade e atenuar as linhas de expressão (em apenas 15 minutos, prometem!). A textura em gel facilita a aplicação nos dias quentes, sem pesar.

Bem na foto

Nada de fugir da selfie em família só porque a make saiu na água. A Prisma Una (59,90 reais), nova sombra líquida da Natura, é à prova d’água e possui tecnologia Multichrome, que faz a cor do produto mudar conforme ângulo e luz.

Lábios hidratados

Com fórmula cremosa, o batom líquido Ultra Lip Paint, da Avon (28,99 reais), possui acabamento semi matte leve. Perfeito para quem não dispensa o clássico batom vermelho, mas ainda quer manter a hidratação dos lábios em dia.

*As vendas realizadas através dos links neste conteúdo podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril