Especial Horóscopo: as previsões astrológicas para 2023

Após um 2022 de muita correria e de fortes provações, 2023 chega restaurando a esperança de todos os signos. Regido pela Lua a partir de março, o novo ano traz uma vibe bastante emocional. Poderemos encontrar oscilações – de humor a decisões – mas, ao mesmo tempo, de usarmos bem essa energia, podemos sentir uma profunda conexão com nosso interior.

Será uma temporada intensa para relacionamentos e família no geral: nascimentos, casamentos e o setor pessoal ganhando prioridade após meses de correria por metas e lucros. O passado se faz presente com questões mal resolvidas voltando para novos desfechos, além de olharmos melhor para nossa ancestralidade, curando dores e estabelecendo novos paradigmas de vida.

O período também evidencia as mulheres, já que a Lua, um arquétipo feminino e nutritivo, traz mias oportunidades para destaques e movimentos importantes. Seremos conduzidos a diferentes maneiras de pensar, mas, sobretudo, de sentir.

Por outro lado, Plutão, após 14 anos no signo de Capricórnio, inicia seu movimento para Aquário trazendo um novo padrão vibracional ao mundo. Esta transformação nos coloca na linha de frente das nossas próprias mudanças e o sentido de ter um propósito fica ainda mais marcante. É hora de nos colocarmos responsáveis pela nossa própria regeneração — velhos paradigmas, assim como crenças e maneiras tradicionais de viver a vida, ganham novos olhares e que impactam ao mundo também.

Saturno, o planeta professor do universo, depois de 2 anos e meio em Aquário, segue seu movimento para Peixes e nos deixa um pouco mais sérios com tudo que diz respeito à espiritualidade. É um ano de novos conhecimentos, de nos encontrarmos, mas tudo o que não for com reais intenções de melhorias, entram em xeque. Nossas crenças estarão em evidência justamente para nos colocarmos mais atentos, presentes e prontos para a real evolução de todos. Aproveite a jornada! Abaixo, as previsões astrológicas para os signos em 2023, com amor, dinheiro, carreira e saúde.