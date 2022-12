Depois dos eclipses finais de 2022, você está mais conectada com o seu senso de responsabilidade pessoal e a vontade de seguir em frente sem medo de ser feliz. O universo mostra caminhos, desde que você siga o seu coração, deixando ressentimentos e mágoas para trás. Abaixo, as previsões astrológicas para Escorpião em 2023.

Saúde de Escorpião em 2023

Ela estará melhor em 2023 do que em 2022. Quando você cuida do lado interno, o externo muda também. Porém, a rotina frenética pode ocasionar alguns picos de estresse no decorrer dos meses. Cuidado com os excessos, sobretudo de alimentação e bebidas. A cabeça também merece mais cuidado — se desligar e colocar o pé no freio podem ajudar bastante.

Amor para Escorpião em 2023

O último ano te mostrou muito sobre a auto valorização, e isso não será diferente em 2023. Você estará mais focada em relações com propósito e verdade — a tendência é estabelecer relacionamento com quem tenha o que agregar de fato. Não tenha medo de se priorizar e de amar, caso sua energia entre em sintonia com alguém especial. Abra-se verdadeiramente quando sentir.

Dinheiro de Escorpião em 2023

O lado financeiro fica equilibrado, mas é preciso se atentar com gastos de última hora e o mal uso do dinheiro. Se estiver em período de mudança na carreira, será necessário poupar antes de se jogar. Investimentos de alto risco também precisam ser analisados com cautela para você não se perder na organização.

Carreira de Escorpião em 2023

O ano de 2023 traz chances de se desafiar neste setor, seja promovendo uma mudança de área, trabalho ou de carreira. Você estará confiante em buscar por novas direções, pois já vem sentindo há tempos que pode (e merece) mais. Contudo, não espere só por bons ventos: utilize as energias favoráveis dos meses de maio e outubro para encerrar ciclos em busca do novo.