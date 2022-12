No primeiro semestre, você sentirá mais energia e disposição para mudar tudo o que vem protelando nos últimos tempos. Estará mais enérgica e focada em conseguir seus objetivos. Conte com a sorte de Júpiter e do primeiro Eclipse do ano em seu setor de expansão para trazer novidades e movimentos prósperos. Abaixo, as previsões astrológicas para Leão em 2023.

Saúde de Leão em 2023

Sua saúde e bem-estar vão pedir mais atenção no meio do ano, o que exigirá mais pausas e cuida- dos. Manter uma alimentação equilibrada e as atividades físicas em dia podem te ajudar a segurar melhor a sua rotina no geral. O ano de 2023 pede mais atenção com a parte óssea e os dentes.

Amor para Leão em 2023

Seus relacionamentos, assim como os assuntos do coração em geral, ganham novos capítulos neste ano. Prepare-se para encerrar de vez ciclos do passado e, finalmente, conseguir um crescimento emocional. Você estará mais evoluída e pronta para vivenciar o que for melhor. Cuide do coração para ele receber o novo.

Dinheiro de Leão em 2023

O ano de 2023 é um período de bastante aprendizado neste setor, já que você consegue alcançar algumas metas depois de muito plantio feito no último ano. Porém, será necessário cultivar a paciência para não se perder. Lembre-se que o dinheiro é uma energia e quem o controla é você — e não o contrário. Outubro pode trazer algumas circunstâncias e resoluções para elevar este setor a outro patamar.

Carreira de Leão em 2023

Seu lado profissional chega em 2023 com uma energia madura e pronta para atingir suas conquistas. Você poderá contar com bons parceiros de trabalho que te ajudam em seu cresci- mento, assim como novas alianças profissionais. Oportunidades e pessoas de fora também não estão descartadas — há possibilidade de viagens e de novos conhecimentos. Contudo, durante boa parte do segundo semestre, vale a pena recalcular algumas rotas para novas escolhas que te encontram este ano. Lembre-se: tudo está em movimento!