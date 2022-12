O ano de 2023 traz uma profunda conexão com os seus ancestrais e com o seu passado no geral, te levando a conhecimentos mais intensos sobre tudo que vem buscando nos últimos tempos. Não é hora de desistir dessa viagem: concentre-se cada vez mais no que pretende atingir sem medo do que vai encontrar. Abaixo, as previsões astrológicas para Sagitário em 2023.

Saúde de Sagitário em 2023

Há a chance de se conectar cada vez mais com seu emocional. Por isso, exercícios físicos que fazem você se divertir ficam no topo da lista das metas. Dança, atividades circenses, patins, bicicleta… Tudo que promova alegria (além de endorfina) estará em maior sintonia com você. Atenção apenas com alterações de tireoide e inflamações de garganta, sobretudo, nos meses de maio e outubro.

Amor para Sagitário em 2023

Os relacionamentos passam por um equilíbrio, trazendo a você o verdadeiro discernimento do que pretende buscar neste setor. Júpiter, seu planeta regente, te abençoa trazendo um poder incrível de autoestima e autocuidado, o que te fará entender melhor as pessoas que estão na sua vida e as que chegam. Você pode se apaixonar por alguém mais maduro e diferente. Faça valer a pena!

Dinheiro de Sagitário em 2023

Investimentos e poupança fazem parte do seu vocabulário em boa parte de 2023. Isso porque este é um ano para valorizar um pouco mais tudo o que vem construindo. Por isso, nada melhor que olhar para as finanças pessoais com determinação. Novos projetos e até mesmo uma outra área profissional podem trazer valor (inclusive material) em 2023.

Carreira de Sagitário em 2023

Seu lado prático e organizado fica evidente nos meses a seguir, o que pode gerar, sim, bons resultados, lucros e promoções. Porém, saiba dosar seu lado profissional com seus valores — não se perca em metas e cifras, somente — lembre-se do porquê você está onde está. Este ano traz um novo significado para sua vida profissional.