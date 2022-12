Seus processos e sua jornada, apesar de desafiadora, te deram maturidade. Você sabe exatamente o que é certo e errado agora, e, em 2023, isso continuará como prioridade. Lembre-se dos sonhos que tem guardados aí que podem ser realizados. Além disso, não deixe de lado o que precisa para conseguir estar na sua resiliência. Abaixo, as previsões astrológicas para Capricórnio em 2023.

Saúde de Capricórnio em 2023

Sua mente anda um turbilhão e é quase impossível acompanhar o ritmo. Porém, a palavra-chave da sua saúde será: calma. Sua pressa não trará melhores resultados, a questão é como manter o bem-estar em dia. Atividades relaxantes, exercícios de pouco impacto e até o bom e velho “fazer nada” podem te ajudar com a ansiedade. Alerta com pele, ombros e pulmões, principalmente no primeiro semestre.

Amor para Capricórnio em 2023

A Lua, astro regente do ano de 2023, poderá amolecer seu coração, capricorniana. Se ainda não estiver dividindo a vida com um amor, este assunto fica em evidência e o universo contribui — há chances de se amarrar a alguém e ser muito feliz, pensando, inclusive, no futuro. Os relacionamentos passam por mais compreensão e intensidade.

Dinheiro de Capricórnio em 2023

O novo ano traz um profundo entendimento do dinheiro em sua vida, o que implica em cortes e reorganização. Não está fácil lidar com certas oscilações, mas isso não quer dizer que você não esteja preparada para atingir uma nova potência nesse setor. Saiba reconhecer o que tem chegado até agora e abra-se para novas oportunidades vindas de onde menos se espera.

Carreira de Capricórnio em 2023

A vida profissional está sempre em primeiro lugar na lista de metas do ano-novo, né? E não será diferente desta vez, ainda mais com as possibilidades de crescimento e expansão no ar. Contudo, será necessário agir com cautela, sem colocar “a carroça na frente dos bois”, para não assumir compromissos demais. Sua carreira cresce na medida que você entende o seu verdadeiro valor.