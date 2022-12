Já ouviu dizer que é no lado de dentro que está a verdadeira saída, taurina? Com um ano regido pela Lua, até sua teimosia poderá contar com boas doses de emoção. Isso significa que estará apta a ouvir o que seu coração tem a dizer para firmar cada vez mais seus planos e metas de vida. Não tenha receio de silenciar para poder seguir. Abaixo, as previsões astrológicas para Touro em 2023.

Saúde de Touro em 2023

Com tanta movimentação nos últimos meses, a sua saúde pede atenção, principalmente com dores provenientes de grande estresse e tensão. Cuidado também com excessos, principalmente com os prazeres da gula. Fazer um ano melhor também significa novas práticas e atitudes — por isso, realizar exames sempre que puder e se exercitar faz parte do plano. Atenção especial com a parte renal e a coluna.

Amor para Touro em 2023

Alguns momentos especiais marcam esse setor para você: mais foco em resolver o que for necessário para mudar a sua situação amorosa para melhor. Em março, quando Vênus, o planeta do amor, chegar em seu signo, há renovação nos assuntos do coração — e a chegada de alguém especial também, caso esteja em busca. Os eclipses de maio e outubro, que atravessam Touro, dão o dom para firmar de vez o amor em outro patamar.

Dinheiro de Touro em 2023

O ano começa um pouco devagar nesse setor, já que a organização bateu na porta desde o fim de 2022. Mas nem tudo está perdido. Isso porque Marte, o planeta da atitude, te ajuda a conquistar outros meios de ganhos, o que inclui trabalho extra e até uma mudança para um cargo melhor. Todas as possibilidades estão disponíveis para você fazer seu pé de meia maior em 2023.

Carreira de Touro em 2023

Após dois anos de intensa provação, finalmente os astros te trazem boas novas. Ainda mais se já estiver buscando mudanças. Saturno, o professor do universo, garante uma colheita próspera para quem plantou bem — por isso, oportunidades e responsabilidades também se encontram em 2023. Há chances de renovação de contratos de trabalho, bem como a volta de oportunidades que considerou perdidas.