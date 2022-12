O ano de 2023 vem para você colocar um ponto final no que não está sendo digno do seu merecimento. Absolutamente todas as áreas pedem renovação, já que o incômodo passa a ser maior a partir de março, com o seu astro regente, a Lua, a trazer insights. Os sinais estarão mais claros e, você, mais intuitiva do que nunca. Abaixo, as previsões astrológicas para Câncer em 2023.

Saúde de Câncer

Sem muitas justificativas, você vem tendo altos e baixos na saúde nos últimos tempos. Porém, o novo ano carrega as energias para resolver as pendências diárias — o que é excelente para colocar o corpo em movimento. Equilibrar atividades de forte impacto com as mais calmas te fará um bem danado ao longo dos próximos meses. Anote aí!

Amor para Câncer em 2023

Depois de ter colocado esse assunto na corda bamba, chegou o tempo precioso de decidir o quanto você deseja, de coração e alma, resolver todos os conflitos internos e se abrir para uma paixão. Os astros conspiram e dão essa força em maio, com o planeta do amor abençoando seu signo. Os sentimentos estarão evidentes e até aumentar a família pode fazer parte dos seus planos.

Dinheiro de Câncer em 2023

Sem dúvida, com o crescimento profissional, o dinheiro chega com facilidade. Mas, um alerta: não aja por impulso, porque a irracionalidade pode colocar tudo a perder se não mantiver a cabeça no lugar. Usar seu dinheiro de forma indevida? Esqueça. O ano de 2023 pede maturidade e muita (muita mesmo!) responsabilidade com as suas finanças. Se não faz ainda, é um excelente momento para começar a investir.

Carreira de Câncer em 2023

Júpiter, o planeta da expansão e da sorte, traz ótimos indícios para sua carreira. Ao que tudo indica, finalmente você terá o que sempre desejou nesse setor. Esteja atenta com as oportunidades e chances que poderá obter, mas não se esqueça de se colocar em movimento também. Os meses pedem mais coragem para arriscar e atitudes para atingir o topo. Só não exagere na quantidade de trabalho.