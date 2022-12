O novo ano chega marcado por um lado intenso, sobretudo no que espera do seu futuro. Portas fechadas em 2022 foram importantes para o seu crescimento e, com isso, te preparam para um processo de auto descoberta e expansão de consciência. Emoções a mil e, se souber sentir, poderá fazer excelentes escolhas. Abaixo, as previsões astrológicas para Libra em 2023.

Saúde de Libra em 2023

Atenção com essa área, principalmente no meio do ano, já que Saturno entra neste setor cobrando o seu autocuidado. Esteja atenta se não está exagerando e forçando demais, sobretudo a parte dos pés, pescoço e garganta. Exercícios funcionais e de fortalecimento podem trazer mais disposição.

Amor para Libra em 2023

Trata-se de um ano de sorte, com o planeta da prosperidade aloca- do em seu setor de relacionamentos. A chegada de pessoas especiais ou as novas páginas das relações já existentes tomam forma e trazem esperança para os que estão em busca de acertarem de vez no amor. Porém, lembre-se que é necessário exercitar a paciência, já que as atitudes baseadas em ímpetos também podem ser mais frequentes em 2023. Paixões avassaladoras à vista!

Dinheiro de Libra em 2023

Prepare-se para subir o seu nível financeiro. Novos meios de ganhos, assim como fontes extras estão no seu caminho durante todo 2023 — será difícil não aproveitar a bonança. Alerta com os gastos: saiba usar o que chega. Você estará mais alinhada com o futuro e, com isso, organização e criatividade se fazem alicerces para atingir altos ganhos.

Carreira de Libra em 2023

Aposte nas alianças e nas parcerias. Júpiter, o planeta da boa sorte, abençoa novas oportunidades, contatos e chances de expansão em tudo o que colocar seu verdadeiro propósito. O crescimento é certo se você tiver disposição e paciência para construir este caminho. Cuidado com atitudes precipitadas: planeje bem cada passo antes de tomar decisões. O regente do ano, a Lua, ajuda com insights poderosos e projetos férteis.