O novo ano vem com uma energia responsável e mais séria para que você consiga equilibrar a arte de imaginar e fazer. De nada adianta as suas ideias ficarem apenas em sua mente, guardadas. É preciso encontrar caminhos para crescer e aparecer, sem medos ou gatilhos emocionais. Abaixo, as previsões astrológicas para Peixes em 2023.

Saúde de Peixes em 2023

Como anda a sua energia, pisciana? Saturno te pede atenção com a sua saúde e com o seu bem-estar emocional e mental — por isso, não postergue cuidados e nem a boa e velha alimentação saudável. Evite excessos e comidas gordurosas para que não tenha que aguentar as consequências depois. Atividades ao ar livre podem te ajudar a tomar decisões melhores.

Amor para Peixes em 2023

Você estará mais romântica do que nunca, e, por ser um ano regido pela Lua, é muito possível você encontrar alguém para agregar amor. Não tenha receio de vivenciar tudo isso, já que é algo que você pede no seu íntimo há muito tempo. Para as que já possuem um relaciona- mento, as chances de aumento da família e novas energias de prosperidade junto ao ser amado são grandes. Aproveite!

Dinheiro de Peixes em 2023

O ano de 2023 traz oportunidades para você aumentar o cofrinho de jeitos inesperados. Trata-se de um dos anos mais prósperos — então, aproveite os bons ventos para organizar o que precisa e dar finalidades construtivas ao setor financeiro. Época de ganhar, guardar e aproveitar. Use com inteligência.

Carreira de Peixes em 2023

Gás total para focar na carreira, seja visando melhores posições dentro do que já faz ou até mesmo pensando em mudar de área e abrir um negócio próprio. Você estará mais determinada e conseguirá se planejar sem medo ou procrastinação. Cuidado, apenas, para não sonhar demais sem ter um plano de realização. A partir de março, as mudanças nesta área serão mais ativas.