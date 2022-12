O período de 2023 traz o equilíbrio necessário para conquistar o “algo a mais” que você tanto faltava. Por isso, desapegue do que foi e abra espaço para o que chega. Não tenha medo de arriscar a viver em sua alta frequência. Mercúrio, regente de Virgem, faz uma pausa em seu signo no início do segundo semestre, promovendo uma revisão do que planeja e concretiza. Abra-se para os sinais do universo. Abaixo, as previsões astrológicas para Virgem em 2023.

Saúde de Virgem em 2023

Com a mente em turbilhão, sua rotina anda exaustiva e pode aumentar um pouco mais com o excesso de responsabilidades, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Cuidar da saúde mental, portanto, passa a ser uma prioridade em 2023. Por isso, coloque na primeira página de metas do seu planner: a terapia — tradicional e/ou holística — pode(m) trazer mais calma e clareza do que deseja vivenciar.

Amor para Virgem em 2023

Os assuntos do coração estarão em evidência neste ano para você, querida virginiana. Com a influência da Lua, um planeta ligado à família, você poderá entrar nesta energia e pensar no futuro deste setor — casamento, filhos, uma nova casa?! As vibrações te encaminham para enxergar o amor com mais maturidade e responsabilidade.

Dinheiro de Virgem em 2023

Passando por altos e baixos, o seu setor financeiro ganha um equilíbrio merecido, ufa! Pode voltar a sonhar alto. Com as chances de crescimento e desenvolvimento profissional, não há espaço para escassez neste cenário. Porém, atenção: o Eclipse Solar de outubro pode dar uma remexida por aí, sendo necessário você refazer alguns planos.

Carreira de Virgem em 2023

O início do ano começa conturbado, com entregas, metas e projetos a todo vapor. Essa energia fica no ar por um período, mas, se você souber focar a atenção, sem colocar excessos, conseguirá decidir com clareza os rumos da sua vida profissional. Você tem a chance de se destacar, sobretudo no que envolve a comunicação e o lado financeiro. Esteja atenta com as oportunidades de crescimento.