Quanta coisa rolou no último ano, né, geminiana? Agora, é o momento de colher os frutos de um intenso plantio. Com a Lua entrando em regência em março, você estará focada em resolver suas pendências do passado para conquistar com êxito o que é seu por direito. Amores, trabalhos, paradigmas: tudo será questionado para você separar o que fica e o que vai. Abaixo, as previsões astrológicas para Gêmeos em 2023.

Saúde de Gêmeos em 2023

Nada de continuar guardando suas emoções a sete chaves. O novo ano pede mais responsabilidade com sua saúde física, mental e emocional. Se já não estiver colocando em prática, considere terapias (convencionais ou alternativas) como parte da rotina de autocuidado. E alerta redobrado em maio e outubro com pulmões e garganta.

Amor para Gêmeos em 2023

Com um ano bastante emocional, como será 2023, não tem como não colocar os assuntos do coração na linha de frente. Você estará mais focada em conquistar um amor ou manter o que já possui, mas com paciência, compreensão e diálogo. Em abril, a renovação desta energia pode te deixar em evidência. E atenção com as épocas de Mercúrio Retrógrado — abril, agosto e dezembro — com possíveis retornos de amores do passado.

Dinheiro de Gêmeos em 2023

Possibilidades de ganhos aumentam consideravelmente, com foco no primeiro semestre de 2023. Cuidado, apenas, para não tornar esse assunto um peso, caso um ou outro plano não saia no tempo que você gostaria — olá, ansiedade geminiana! Marte inicia o ano em seu signo trazendo certas revisões, mas na segunda quinzena de janeiro já dá sinais positivos do que está por vir. Aproveite!

Carreira de Gêmeos em 2023

Trata-se de um dos anos mais prósperos na carreira para você. Com Júpiter abrindo espaço para a sua expansão e exposição, não tem como não aproveitar as boas oportunidades — e serão muitas. A comunicação estará ao seu favor e você pode usar e abusar da sua mente rápida e sagaz para conquistar o que tanto deseja. Firme seu propósito e encare o que vier com graça e maturidade.