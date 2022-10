Babados são uma ótima opção para brincar com o volume dos looks

Atualizado em 6 out 2022, 15h28 - Publicado em 7 out 2022, 08h45

Por Paula Jacob Atualizado em 6 out 2022, 15h28 - Publicado em 7 out 2022, 08h45

Fazendo contraste com os vestidos pretos de impacto, os babados caminham para uma estética um pouco mais romântica. De diferentes formatos e tamanhos, em focos pontuais ou no look todo, o efeito cascata ainda traz uma brincadeira visual com a volumetria da produção, deixando as roupas em evidência no lugar dos acessórios. Veja como replicar em casa, a partir das passarelas de Primavera/Verão 2023:

A primeira, e talvez mais tradicional, forma de usar os babados seja apostando em uma peça inteira com o efeito como base. Na Ulla Johnson, por exemplo, o vestido tem um busto mais sequinho para dar estrutura à saia e mangas bufantes, repletas de camadas sobrepostas. Nos pés, uma sandália flat de tiras finas; nos acessórios, apenas um brinco pendente de cor discreta. Afinal, com um vestido desses, quem precisa de mais?

Outra forma é ter um item de destaque no look. A Adam Lippes brincou com o recorte ombro a ombro, formando duas camadas bem expressivas de tecido no cropped. Essa escolha dá, automaticamente, um movimento com o resto do look neutro. As formas gigantes + chapéu de fibras naturais também dispensam outros acessórios.

A Dior, por sua vez, mostrou que há espaço sim para um styling misturando detalhes de impacto e babados. Note que a saia equilibra o shape ajustado ao corpo da blusa, ainda que bordada. O cinto e as sapatilhas, ambos com fivelas grossas, remetem à uma atmosfera mais punk, sei deixar o romantismo de lado.