Flats são tendência e reinventam o look de verão com frescor e elegância

as passarelas do SPFW, no street style ou na praia, as sandálias baixas facilitam a montação sem muito esforço. A dica é variar na composição de cores: monocromática, desfilada pela Apartamento 03, ou dando destaque para o sapato, como fez Luana Carvalho.

O time das neutras não fica de fora dessa! Tiras com shapes ornamentais, mix de texturas e diferentes amarrações tiram o clássico do senso comum. Basta um vestido estampado para completar a produção.

Vitrine

1) Sandália, Bo.Bô x Melissa, R$ 169,90

2) Rasteira, Vertice, na BabadoTop, R$ 167

3) Papete, C&A, R$ 166,99

4) Birken, Sonho dos pés, R$ 149,90

5) Papete, Renner, R$ 239,99

6) Sandália, Melissa x Isabela Capeto, R$ 149,90

7) Sandália, Farm, R$ 698

8) Rasteira, Schutz, R$ 220

9) Slide, Proenza Schouler, na Farfetch, R$ 3 607

10) Rasteirinha, Lança Perfume, na BabadoTop, R$ 287

11) Papete, Arezzo, R$ 259,90

12) Papete, Andrea Bogosian, na Farfetch, R$ 3 356

