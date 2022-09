Uma forcinha dos astros! Os looks de primavera para cada signo

A estação mais bonita do ano já está entre nós. Considerada a mais florida, a primavera traz ânimo e disposição para o dia a dia. Isso, porém, não é a única delícia que vem com ela: os looks também mudam, ficam mais coloridos, descolados e até mais confortáveis. E nada melhor do que combinar nossas roupas com a nossa personalidade, não é mesmo? E é aí que entram os signos!

Conversamos com a astróloga do Astrocentro, Yara Vieira sobre como a astrologia pode trazer respostas para nosso estilo. “Moda e personalidade são grandes aliadas e andam juntas, é através do nosso estilo que expressamos quem somos, então nada mais natural que os astros interfiram no que vestimos, nas composições ou que usamos como acessórios” pontua.

Confira agora os 4 elementos e as tendências da primavera para cada um.

Signos de Fogo – Áries, Leão e Sagitário

Esses nativos costumam ser bastante otimistas, divertidos e entusiasmados. Eles gostam bastante de ser o centro das atenções e são determinados em possuir pelo menos algum destaque na turma. Sabendo disso, a tendência ideal da primavera para eles são as cores. O all black é sempre uma boa pedida, mas é hora de focar no futuro. E o futuro será muito rosa, laranja e neon, tanto nas roupas quanto nos acessórios. Então, aposte em itens coloridos para compor seu look.

Signos de Terra – Touro, Virgem e Capricórnio

As pessoas do elemento terra normalmente são sérias. Costumam se preocupar muito com o mundo material e com a praticidade. Não são aqueles que nadam junto com a corrente, detestam mudança e são determinados a focar somente no que é importante.

E claro que na moda não seria diferente. Eles não costumam sair mudando o guarda-roupa de uma vez só porque trocou a estação. Apesar de toda essa frieza racional que apresentam, eles ainda assim gostam de se manter atualizados. Por isso, a tendência de primavera ideal será o conforto nos looks.

Continua após a publicidade

Hoje em dia as pessoas prezam pelo conforto sem deixarem de estar na moda. Uma boa peça de moletom, um pijama e uma camiseta grandona caem bem e ainda trazem um ar mais despojado para as combinações.

Signos de Ar – Gêmeos, Libra e Aquário

O elemento ar é dominado pelas ideias. A mente, o pensamento e os sonhos são os guias das pessoas desses signos. E é por isso que a criatividade, a liberdade e a arte fazem parte da realidade e de seu cotidiano.

Assim, a moda acaba se tornando uma parte muito importante do dia a dia. Através de suas roupas, acessórios e sapatos eles podem se expressar, inovar e mostrar para o mundo como funciona a sua cabeça.

Sabendo disso, a tendência da primavera é o brilho. A sua forma de se inspirar nesse período será usando peças brilhantes e que chamam bastante atenção. E não precisa se preocupar! Essa tendência não será restrita à noite e eventos formais. É hora de trazer muito brilho para a sua vida como um todo.

Signos de Água – Câncer, Escorpião e Peixes

As pessoas do elemento água são bastante emotivas, sentimentais e intensas. Isso faz com que eles estejam em constante contato com o amor, o carinho e até mesmo com o passado. É por isso que a tendência da primavera é o crochê.

As roupas e os acessórios de crochê estão super em alta nesse período, e assim como você, eles são delicados e precisam de muito cuidado. Ainda passam aquela energia de apaixonada que você costuma ter em sua essência. Para complementar, o crochê também é bem nostálgico, porque foi uma moda fortíssima e usá-las vai reviver memórias e alegrar bastante os nativos desse elemento.