Moda primavera: estampas, babados, mangas bufantes e crochê.Veja como usar

Estampas

“Floral na primavera, que inovador”, diria a icônica Miranda Priestly, em O Diabo Veste Prada. Mas não tem como negar que as estampas florais vão chegar com tudo. Tanto é que Anna Wintour, a editora-chefe da Vogue norte-americana, em quem Miranda foi inspirada, saiu com um look repleto de flores e borboletas.

Outro clássico, a estampa de poá, também deve marcar presença, assim como os desenhos abstratos e fluidos. Atenção para um detalhe importante: todas as estampas serão em tons vibrantes. A pesquisadora de tendências Betina Sanches (@frombetinawithlove) recomenda apostar em combinações de cores opostas e fortes. Se um look completo parecer demais para você, experimente brincos ou até sapatos com estampas supercoloridas.

Crochê

Diretamente dos anos 2000, o crochê está de volta – e ele já conquistou todas as influenciadoras nas redes sociais. “A moda artesanal está muito valorizada, especialmente nos produtos feitos à mão, que são praticamente personalizados”, acrescenta Betina.

O crochê dá a impressão do rústico, mas ganha instantaneamente status de elegante dependendo da combinação de acessórios, como no look de Camila Coelho, que compôs o visual com uma bolsa metalizada Chanel. Se quiser fugir da vibe 100% praiana, invista em peças jeans e até de alfaiataria para acompanhar o crochê. Para aderir à tendência lentamente, comece pelos sapatos e bolsas, que são cheios de personalidade.

Manga bufante e ombreiras

A ascensão das mangas bufantes aconteceu ainda em 2020, por causa da agenda insana de videochamadas que adquirimos durante o isolamento. Já que o look só aparece da cintura para cima, ela é a tendência perfeita para demonstrar estilo – mesmo que você esteja usando calça de pijama.

Apesar do fim gradual do isolamento, elas seguem na moda, valorizadas pelo poder de transformar qualquer visual. A dica é prestar atenção ao tecido da peça, que vai ajudar a escolher se ela cabe num ambiente mais formal ou despojado. Agora, o visual princesa abre espaço para dividir o foco com as ombreiras, saídas dos anos 1980. A aposta é forte em grifes como Balmain, que gostam da proposta dramática.

Babados

Pode caprichar no volume! Os babados dão um toque romântico e feminino às roupas e destacam modelagens de todos os tipos. O detalhe garante a impressão de movimento constante e fica lindo até em saída de praia.

“Tem potencial para ser a peça-chave no look. Se for uma combinação nova para você, experimente uma blusa com babados nas mangas e saia ou calça com cortes mais retos ou uma saia-midi em camadas com top justo”, explica Betina. “O contraste pode deixar mais discreto. Contudo, para um look maximalista, invista em volume, babados e cores sem medo”, completa.

