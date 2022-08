7 provas de que os sapatos coloridos podem ser as estrelas do look

Combinar cores pode ser uma tarefa complicada quando estamos com pressa ou sem criatividade. Mas você já parou para pensar que muitas vezes basta uma peça mais vibrante para mudar todo um look e deixá-lo automaticamente mais interessante? É aí que entram os sapatos coloridos: fáceis de usar – e em alta na moda – eles dão um ‘up’ na sua produção sem precisar pensar muito.

Sabe aquele tênis vibrante que você usa na academia? Imagina o conforto dele com um blazer e uma saia básica. Ou, ainda, aquele scarpin rosa que comprou há anos e nunca saiu da caixa? Uma produção com jeans ficaria perfeita. Nosso objetivo aqui é te mostrar que cores nos pés ficam incríveis, e nada melhor do que usar imagens para provar.

Tudo da mesma cor

Usar tudo da mesma cor é um jeito fácil de incorporar os sapatos coloridos. E não precisa ser quarta-feira para nos rendermos ao rosa, né?

Com preto e branco não tem erro

Tem como deixar um lookinho básico mais estiloso? Camiseta branca, calça preta e sapatos coloridos, claro. Um lenço ou bandana no pescoço ainda dão um ar parisiense completando a produção.

Cores complementares

Rosa e verde são cores complementares, então não é preciso se preocupar! Elas vão muito bem juntas, e vale dizer que não é preciso que todos os tons da mesma cor sejam iguais para que a produção funcione. Aqui, as sapatilhas mais escuras caíram muito bem e destacaram os pés.

Combinando com a estampa

Vai aí um look estampado com tons de verde e amarelo? As listras da estampa combinam com a cor do tênis, criando um visual elegante e divertido.

Quebrando o look monocromático

Tirar a monotonia do monocromático com um ponto de cor é sempre um recurso bem-vindo, além de muito fácil de incorporar ao dia a dia!

(Quase) tudo combina com jeans

Acredite nisso, com jeans sempre vai dar certo. Vai de bota, mocassim, tênis, salto alto e o que mais quiser.

Ainda vale dar match de sapato com bolsa?

Claro! Vale tudo no amor e na moda! O sapato roubou a cena nesta imagem, mas é importante apontar que a junção de blazer e camisa soltinha também ficou incrível. Após ver essa foto, tudo o que eu preciso agora é de uma bota amarela.