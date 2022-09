Lingerie como protagonista do look? 8 ideias para se jogar no middlewear

Rendas, transparências e modelagens estruturadas esbanjam sensualidade, tanto que são itens comuns em lingeries. Há uns anos, no entanto, essas peças passaram a compor o outwear, surgindo a definição de middlewear (na tradução, peça do meio, já que fica entre a lingerie e a roupa). Nada mais é do que uma nova forma de usar roupas íntimas, sendo a coadjuvante ou protagonista do look.

Quem nunca passou por aquela situação de comprar um sutiã lindo demais para ficar por debaixo da blusa? Eis a sua chance de colocá-lo para jogo. Seja em peças que foram feitas exatamente para este propósito – eis aí a definição de middlewear – ou com lingeries propriamente ditas, como tops, corseletes e camisolas, esse é o tipo de detalhe que deixa o look mais sexy e moderno.

A renda só como um detalhe

Pode ser uma tarefa um tanto delicada simplesmente sair de casa de sutiã, então é sempre bom ir aos poucos. Na imagem acima, temos um look bem casual, com calça larguinha e cropped, o grande detalhe é a presença da renda na lingerie aparecendo embaixo do top, bem delicada e discreta.

Sutiã roubando a cena aos poucos

Seguindo o item acima, aqui o sutiã aparece um pouco mais. No entanto, continua na linha de um detalhe. Peças únicas funcionam bem com esse propósito, seja macacão, jardineira ou vestidos mais soltinhos.

Nada como um terninho e um top de renda

O blazer é uma peça que merece ser cultuada: funciona com tudo. Mas é claro que também fica incrível com uma boa dose de renda. Seja com top, corpete ou sutiã, pode apostar.

Corpete como protagonista do look

Diferentes modelagens e estilos são muito bem-vindos, como no caso de misturar uma peça mais pesada com a delicadeza de um corset. Na foto temos uma calça de couro, um top de renda e um tênis streetwear.

O verdadeiro slip dress

O slip dress original, que é uma camisola mesmo, também tem seu lugar ao sol no middlewear. Neste look, ele vem acompanhado de um camisetão por baixo. Essa é uma ótima forma de reinventar aquela peça belíssima que você acha um desperdício usar apenas para dormir.

Sobreposição com corpete

Mudando completamente a ideia de um corpete ou corselete escondido, a peça fica poderosa com sobreposições, principalmente por cima de uma camisa oversized, vestidos e camisetas. E neste caso, o cetim entra no lugar da renda e transparência.

Com transparência

Blusas e vestidos transparentes são outra forma de se jogar no middlewear. De acordo com a ocasião, você pode optar por revelar menos ou mais da sua lingerie. A modelo Ashley Graham adora desfilar com transparência e é uma ótima referência.

Na foto abaixo, ela usou um vestido, que é praticamente uma segunda pele, com um body e ficou um arraso. Dá para ir do mais comportado ao mais ousado.