Semanas de moda: os looks de Bruna Marquezine, Sabrina Sato e mais famosas

Os principais desfiles das semanas de moda de Primavera/Verão 2023 já passaram por Nova York, Londres, Milão e, agora, Paris.. E, como era de se esperar, não foram apenas as passarelas que entregaram produções inspiradoras: nas ruas e nas primeiras fileiras, famosas brasileiras chamaram a atenção e fizeram bonito na escolha das peças. Veja os looks mais incríveis de Bruna Marquezine, Celina Locks, Sabrina Sato, Juliana Paes e Sheron Menezzes.

Usando grifes como Balmain, Dolce & Gabbana e Versace, selecionamos as produções mais poderosas desse time de celebridades.

Bruna Marquezine está no elenco de um filme da DC Comics, Besouro Azul, que estreia em 2023 e se tornou figurinha carimbada em semanas de moda internacionais. Nesta semana, ela arrancou elogios de Kanye West com uma roupa da Burberry, e posou com Donatella Versace para o desfile de sua marca, em Milão. O look da atriz para a ocasião foi um conjunto nude com saia midi e corselete, com um salto plataforma vermelho da grife. Bruna usou poucos acessórios e apostou em um sleek hair com um delineado esfumado.

Sabrina Sato dominou as ruas de Milão com seu look total black chiquérrimo. Usando Dolce & Gabbana da cabeça aos pés, ela foi prestigiar os desfiles da grife italiana. A apresentadora também usou um corselete rendado e cinta liga, mostrando que o middlewear está com tudo. Completando o visual, Sato estava com um delineado gatinho, batom nude e acessórios dourados.

Celina Locks

Outra adepta do pretinho nada básico foi Celina Locks. A modelo aderiu ao movimento bikercore da melhor forma possível. Com um casacão de couro e botas com a mesma textura, ela pousou na capital francesa para o desfile da Balmain.

Juliana Paes

Juliana Paes também estava no desfile da Balmain e mostrou que looks básicos seguem incríveis. Ela apareceu com um vestido preto com modelagem solta e finalizou com uma jaqueta de couro oversized da marca. A maquiagem bem glow, valorizando os traços da atriz completam o visual.

Sheron Menezzes se jogou no Barbiecore com um vestido de seda rosa. Nas imagens, ela aparece apenas com argolas douradas nas orelhas e os pés descalços. Atendendo ao desfile da Balmain, ela deixou o look rosa e apostou em uma produção monocromática.

A Paris Fashion Week começou em 26 de setembro e termina em 4 de outubro. A próxima semana de moda é a paulista, a São Paulo Fashion Week, que começa em 16 de novembro e vai até o dia 20.