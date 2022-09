New York Fashion Week: 4 tendências para Primavera/Verão 2023

O New York Fashion Week Primavera/Verão 2023 chegou ao fim nesta quarta-feira (14). Com isso, já podemos ligar o alerta para as possíveis referências de moda para os próximos meses, tanto lá fora, quanto no Brasil. É um pouco cedo para batermos o martelo no que de fato vai virar tendência, considerando que ainda tem as semanas de moda de Londres, Milão, Paris e São Paulo. Mas já podemos começar a nos preparar para o que deve ficar em alta no ano que vem.

As passarelas norte-americanas mostraram que os anos 2000 (ou Y2K) devem continuar com força total, assim como o neon, estampas florais e tecidos metálicos. Sem mais spoilers, veja abaixo fotos dos desfiles com as principais tendências do NY Fashion Week 2023. Já te contamos o quanto isso é problemático, mas as barrigas de fora e cintura baixa ainda assim marcaram presença nos desfiles de Prabal Gurung, Victor Glemaud, Dion Lee, Eckhaus Latta e Ulla Johnson. Vamos ver o que mais rolou por lá?

O neon está com tudo

As cores neon nos remetem aos anos 1980 e 2000 – ou seja, mais uma vez, a Y2K marcando presença. Esse tipo de tom é divertido e ousado, e foi explorado tanto em looks casuais, quanto nos mais elegantes e apropriados para festa. Por aqui, ele já começou a surgir nas fast fashions, inclusive em peças de alfaiataria e sapatos.

Estampas florais como a primavera pede

O New York Fashion Week de setembro trouxe resgatou as flores, principalmente estampada em peças com fluidez e transparência. As estampas florais apareceram como destaque nos desfiles de Carolina Herrera, Ulla Johnson, Prabal Gurung e outros. As peças carregam uma vibe hippie chic.

Lingerie como protagonista do look

A tendência de utilizar lingerie como outwear não é necessariamente nova (vimos bastante nos últimos dois anos), mas tudo indica que ganhará força. Os corseletes retornam ainda mais estruturados, substituindo os tops, e as rendas surgem acompanhadas de aplicações que enchem os olhos. . As grifes Prabal Gurung, Fendi e Elena Velez, que se inspirou na Era Vitoriana, apostaram em peso.

Tecidos metalizados também devem voltar

O efeito metálico estava ensaiando um comeback e, pelo menos de acordo os desfiles da Altuzarra, Batsheva e Gabriela Hearst, não falta espaço para ele nos mais diversos looks!