Vestido preto ganha respiro com versões sexy e gótica

Um pouquinho temáticas, talvez? Mas nada cai melhor no mês do Halloween do que uma peça como um bom (e belo) vestido preto, há de se concordar. O clássico das festas e casamentos se renova com tecidos transparentes, recortes e volumes para qualquer entrada ser nada menos que emblemática. Separamos aqui os destaques das passarelas das semanas de moda Primavera/Verão 2023 para você se inspirar:

Vamos começar com uma versão mais básica, por assim dizer. Jason Wu traz uma proposta mais esvoaçante e delicada, com o decote em U e o caimento acinturado. A sobreposição suave de tecido é estratégica para cobrir os seios, mas a brincadeira com a transparência deixa o visual elegante. A hot pant, então, vira aliada para criar a atmosfera esconde-revela.

Na Carolina Herrera, o jogo com volumes foi o grande destaque da passarela. Dos florais aos sóbrios, a marca investiu em shapes que moldassem o corpo. Aqui, a versão all black também brinca com o balanço de visível-invisível, mas de acordo com o caimento. E barra extra volumosa para dar o drama, né, Precious Lee?

Continua após a publicidade

Indo por um caminho mais romântico, Maria Grazia Chiuri misturou referências autobiográficas com arquivos históricos da Dior para traçar um caminho entre a figura feminina e o poder. É possível perceber pelos detalhes deste look, por exemplo, o cuidado manual assim como o respeito com as tradições ancestrais. A blusa com detalhes nas mangas e transparência no colo vem acompanhada de uma saia adornada de flores (marca registrada da maison) que desenham as pernas. Você tem a opção de usá-la com uma hot pant ou colocar uma meia calça por baixo. O salto plataforma dá o equilíbrio para não deixar a produção 100% romântica.

A Versace, por sua vez, fez um encontro do sexy com o sagrado por meio de bordados e rendas no acabamento de suas peças, tudo em clima de rock n’ roll. Nesta versão, o slip dress, que naturalmente já faz alusão às lingeries para serem usadas fora de casa, vem com fenda generosa e detalhes na cintura, remetendo aos corsets. Luvas de tule e sandálias com tiras finalizam com sutileza.

Se você é do time que gosta de uma ref mais punk + prom, corre para o desfile da Gucci. As muitas camadas de tecido formam tanto a cauda quanto a manga única, fazendo um efeito cascata belíssimo. O busto envernizado dá uma estrutura mais certinha para a peça, como uma armadura revisitada. Afinal, nada de errado em lutar contra o patriarcado com um vestido desses.

No lugar de fendas, transparências e muita pele à mostra, o caminho inverso. Na Saint Laurent, Anthony Vaccarello flerta com as silhuetas na sobreposição de tecidos bem alinhados aos corpos das modelos. O efeito slim é balanceado pelas ombreiras bem oitentistas e mangas-morcego ajustadas aos pulsos pelos enormes braceletes dourados. Finalize com brincão de mesmo efeito.