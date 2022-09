20 anéis perfeitos para inovar seus looks

Anéis são acessórios perfeitos para completar e dar um toque especial ao look. Existem diversas opções que vão do clássico dourado e prateado, até os coloridos e com design inovadores. Esses itens podem dar o toque final da sua produção e adicionar sofisticação, uma pegada descontraída ou elegante.

Separamos 20 anéis para você incluir nos seus acessórios e deixar suas produções ainda mais completas, confira:

1. Kit 3 anéis em metal com detalhe dourado, R$39,90- Compre aqui

2. Kit 5 anéis em metal com bolinhas irregulares dourado, R$39,90 – Compre aqui

3. Kit 2 anéis em metal com pintura de flor e cogumelo, R$29,90 – Compre aqui

4. Kit 6 anéis em metal com plaquinhas e medalhas em prata, R$49,90 – Compre aqui

5. Kit 8 anéis em metal Minimalistas de banho misto, R$49,90 – Compre aqui

6. Kit 6 anéis em metal com Maxi Cristais multicores, R$59,90 – Compre aqui

7. Anel Versace com motivo Medusa, R$1.423,00 – Compre aqui

8. Anel de coração Kamushki com quartzo, R$1.621 – Compre aqui

9. Anel Versace com detalhe Greca, R$1.502,00 – Compre aqui

10. Anel Versace Medusa com aplicações, R$2.788,00 – Compre aqui

11. Anel Mondo Mondo com detalhe de pedraria, R$2.371,00 – Compre aqui

12. Anel Amina Muaddi Cameron com aplicação de cristais, R$2.676,00 – Compre aqui

13. Anel Prata Rodolita e Topázios, R$360,00 – Compre aqui

14. Anel Ouro Amarelo e Topázio Azul, R$750,00 – Compre aqui

15. Anel Prata Pérola e Topázio, R$392,00 – Compre aqui

16. Anel Prata Topázios Sky e Topázios Incolores, R$472,00 – Compre aqui

17. Anel Feminino Pedraria Marisa, R$29,90 – Compre aqui

18. Kit 2 Anéis Feminino Trabalhados Marisa, R$29,99 – Compre aqui

19. Kit 2 Anéis Feminino Trabalhados Marisa, R$29,90 – Compre aqui

20. Kit 3 Anéis Feminino Trabalhados Marisa, R$29,99 – Compre aqui

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na terça-feira (27) e podem estar sujeitos a alterações.