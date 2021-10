6 momentos icônicos do Paris Fashion Week para relembrar

Atualizado em 6 out 2021, 20h24 - Publicado em 6 out 2021, 20h00

Por Anna Paula Chagas Atualizado em 6 out 2021, 20h24 - Publicado em 6 out 2021, 20h00

A semana de moda francesa mal terminou e já deixou sua marca nos corações das fashionistas. O evento que começou no dia 27 de setembro será lembrado não só pela volta dos desfiles presenciais ou pelas grifes mais queridinhas inovarem com looks nas passarelas. Mas também pelo time de celebridades brasileiras, as referências e homenagens. Selecionamos 7 momentos que já ganharam a estrelinha de memoráveis dessa temporada icônica.

1- Jojo Toddynho

Com carisma, glamour e com tudo! A sensação da rede social foi ela e nem tem como negar. Jojo fez da sua visita uma atração à parte e de quebra ainda teve o privilégio de conhecer a musa top model Naomi Campbell. Muitas fotos em pontos turísticos, campanhas, apresentações, almoços e claro, muito close!

2- Naomi Campbell na passarela

A top Model não só acompanhou como participou ativamente desfilando na passarela do evento. Com cabelo longo e muita plenitude, Naomi foi ovacionada por todos os convidados presentes e claro, foi o motivo para tantos flashes. Ela, que está numa nova fase da vida – a maternidade, mostrou que não perdeu a elegância e muito menos a postura.

3- Balmain

Entre luxo, brilho e sensualidade, a Balmain mostrou que moda é sobre referência e história. A edição da vez fez uma homenagem a Olivier Rousteing pelos anos a frente da grife como Diretor criativo e durante a apresentação, Beyoncé fez questão de parabenizar o amigo estilista. O desfile ainda teve presenças ilustres como Carla Bruni e Naomi na passarela.

4- Brasil em Paris

Sabrina Sato, Sasha, Simaria, Isis Valverde, Tais Araújo foram algumas das brasileiras que brilharam na semana de moda e encantaram com seus looks (e simpatia) nas redes sociais. Sem contar as influencers Thassia Naves e Camila Coelho que brilharam nos looks coloridos a caminho do evento. Cada uma representou uma grife e todas representaram o Brasil no Paris Fashion Week.

5- Os Simpsons na passarela

A Balenciaga ousou no desfile do Paris Fashion Week e não foi só pelos looks das modelos na passarela não. A grife levou os personagens de Simpsons para sua coleção de Primavera-verão 2022. Além do vídeo de 10 minutos que mostrava Homer, Marge, Lisa, Bart e cia desfilando, a apresentação presencial também contou com personalidades do mundo da moda.

6 – Chanel

Teve o clássico terninho preto e branco sim, mas teve inovação também. Chanel levou cores, leveza e muita fluidez. Nada mais justo para uma coleção de Primavera-verão. A grife desfilou no último dia da semana de moda e deixou registrado que os acessórios fazem a diferença no look e na vida!