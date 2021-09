Quatro tendências da semana de moda de Milão que prometem

Uma das semanas de moda mais conceituadas, o Milan Fashion Week vem trazendo tendências, elegância e referências para a próxima temporada. O evento que começou na terça, 21 e vai até o dia 27 de setembro , tem como proposta a volta dos desfiles presenciais. Em paralelo a isso, o MFW traz uma transmissão virtual, eventos, atrações e outras inovações através das redes sociais e um telão ao vivo no centro da cidade. Outra novidade é que criadores de conteúdos locais e internacionais estarão entregando tudo através do aplicativo Tik Tok.

Grifes queridinhas como Fendi, Roberto Cavalli, Prada, Gucci e Versace estão na lista das que vão se destacar nas passarelas e fora delas. Mesmo com um número reduzido, o evento conta com convidados renomados da moda como Naomi Campbell e Anna Wintour.

E por falar em destaque, selecionamos algumas tendências que já deu para perceber que vai pegar. O bom e clássico terninho com direito a blazer bem desenhado ou até mesmo estampado. Animal Print que nunca sai do radar e dessa vez veio com força e dos pés a cabeça, as listras que entraram com uma proposta livre e segue sendo queridinha em diversas tonalidades e espessuras. E claro, os tecidos em alto relevo – como plumas – que tomaram conta da passarela de Milão e já estamos prontas para fazer esse movimento no visual.