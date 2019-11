Rompendo com o tradicionalismo, Chanel coloca funk em campanha de Natal

Uma das maisons mais tradicionais do mundo, Chanel parece estar mesmo disposta a dialogar com os jovens. Rompendo com qualquer tabu, ela elegeu o funk para sonorizar sua campanha de beleza para o Natal. O ritmo ganha contornos ainda mais familiares ao final do clipe, com clara referência ao funk carioca.

Chamado de “Shake Up The Holiday Spirit with Chanel”, o vídeo é estrelado pela atriz Lily-Rose Depp e foi dirigido por Jean-Paule Goude, diretor e fotógrafo francês.

Assista na íntegra:

Não foi a primeira vez que a grife apostou no ritmo. Uma versão do DJ Sam Spiegel com os brasileiros Tropkillaz já havia tocado na campanha do perfume Chance. Entretanto, desta vez, está ainda mais próximo do que faz sucesso por aqui (não parece até um MC cantando no final?).

A época de Natal tem grande importância para as marcas de moda e de beleza o ponto de vista criativo, especialmente no hemisfério norte. Não à toa, muitas vão além no apelo para gerar desejo e lançam produtos especiais em edição limitada para a ocasião – tendência que vem se popularizando no Brasil. A opulência das campanhas ainda chega às vitrines, adornadas para a época. É, portanto, um grande investimento publicitário e de branding.