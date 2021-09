Paris Fashion Week: saiba quais foram as apostas das famosas brasileiras

Depois de passar por Nova York, Londres e Milão o evento mais aclamado por todas as fashionistas finalmente chegou a Paris, o berço e capital da moda mundial. Com abertura na última segunda-feira (27), a Paris Fashion Week, que vai iluminar a capital francesa até o dia 5 de outubro, veio para encerrar os desfiles da temporada primavera/verão de 2022.

A cerimônia, que neste ano promete contar com mais de 30 desfiles e eventos, assumiu o formato híbrido e finalmente voltou a receber o público presencial após uma diminuição considerável dos caos de Covid-19 na Europa, que nos últimos anos levaram o evento ao modelo digital.

É claro que na extensa lista de convidados para acompanhar as novidades das aclamadas grifes mundiais estão muitas brasileiras famosas e influenciadoras. Elas têm alimentado a nossa curiosidade entregando TUDO o que queremos ver de moda, requinte e turismo na cidade maravilhosa.

Isis Valverde, que mais uma vez foi convidada pela Dior para participar do desfile da marca, usou, nesta terça-feira (28), um short de alfaiataria com sobreposição de um top especial e camisa e botas over the knee. Simplesmente impecável!

A influenciadora e empresária Camila Coelho também apareceu no desfile da Dior, combinando sua elegante saia plissada e camisa branca com top, meias e botas chuncky .

Silvia Braz apostou completamente no ar refinado e compôs um look com tricô, peça que você pode apostar para esta estação. E, falando em tendência, a influenciadora Lelê Saddi estabeleceu a harmonia perfeita entre transparência e alfaiataria.

Assim como Lelê, Thassia Naves também apostou na transparência com uma camisa preta. O look ainda é composto por uma saia de estampa animal print e botas com solado tratorado.

A realidade é que as ruas de Paris parecem ter sido tomadas apenas pelas brasileiras. Performando em frente à Torre Eiffel, a cantora Jojo Todynho apostou em um look bem parisiense: o xadrez. Para agregar ainda mais ao outfit, ela usou uma boina amarela e bota verde-militar de salto tratorado, look que fez questão de mostrar para as câmeras em seu encontro com Silvia Braz.

Veja o look de outras famosas e influenciadoras que ficarão em Paris durante esta semana e que merecem todos os olhares (e likes) nas redes sociais:

Continua após a publicidade

Bruna Marquezine

Juliana Paes

Alessandra Ambrósio

Sabrina Sato

Fernanda Motta

Helena Lunardelli