Lavanda, coturno, colete… 6 grandes tendências de moda para o inverno

Cheiro de lavanda

Os looks monocromáticos são figurinha repetida na moda invernal, mas, desta vez, uma cor se destaca entre todas as outras. Estamos falando do lilás, que garante delicadeza imediata ao visual. Em 2018, a Pantone já tinha adiantado a tendência quando escolheu o Ultra Violet como o tom do ano, porém, só agora a cor começou a aparecer nas ruas e nas coleções – e em nuances mais claras.

Calça, Isabel Marant, R$ 5 590 Blazer, Carol Bassi, R$ 1 691 – compre aqui! Cinto, Cris Barros, R$ 764 Sandália, Amaro, R$ 179 – compre aqui! Body, By NV, no Shop2gether, R$ 678 – compre aqui!

Qual a trama?

Você, com certeza, tem um tricô no guarda-roupa. A peça óbvia e tradicional apareceu recentemente com mangas bufantes e maximalistas, que continuam em alta. Contudo, são os mais leves e justos no corpo, com status de sofisticado e até de sexy, as estrelas da estação. Em vestidos, tops, calças, shorts ou saias, recortes e amarrações destacam a silhueta. Dica: experimente combinar mais de uma peça de tricô, usando um look todo da trama. Dá pra se jogar sem medo nesse queridinho antigo do closet.

Cardigã, Bo.Bô, R$ 499 – compre aqui! Top, Zara, R$ 199 Saia, Ginger, R$ 517 Blusa, Maria Filó, no OQVestir, R$ 389 – compre aqui! Short, Viviane Furrier, R$ 349 Vestido, Le Lis Blanc, R$ 489,90 – compre aqui!

Joga tinta

Os tons supervibrantes fizeram o maior sucesso nas semanas de moda internacionais. Segundo a plataforma TagWalk, looks com peças coloridas estão em segundo lugar no pódio das tendências mais fortes da temporada – perdem só para o prateado, visto pelos especialistas como um tom que representa o espírito de esperança trazido pela vacinação avançada em alguns lugares do mundo. Vale usar uma peça como ponto de cor, misturar tons complementares ou investir no bom e velho color blocking – é como um balde de alegria para inspirar tempos melhores.

Bota, Carrano, R$ 850 Vestido, Ginger, R$ 757 Bolsa, Ryzí, R$ 3 446 Óculos, Karl Lagerfeld, na Farfetch, R$ 1 316 – compre aqui! Calça, Cris Barros, R$ 1 294 Blusa, Iorane, no Shop2gether, R$ 589 – compre aqui! Blazer, By NV, no Shop2gether, R$ 1 498 – compre aqui!

Direto da cama

As influências da quarentena seguem aparecendo na moda: estão em alta as peças fofinhas, acolchoadas, que lembram um edredom. Veremos bastante acabamento matelassê em casacos, coletes, bolsas e até sapatos. Os modelos, conhecidos como puffer, são quentinhos e leves. Anteriormente usadas em looks mais esportivos, essas peças agora têm desenhos e acabamento elegantes, para misturar também com alfaiataria.

Mood retrô

Saídos diretamente do closet do vovô, os coletes de tricô ganharam mais popularidade após o cantor Harry Styles aparecer usando um. Daí, foi rápido até que a peça fosse adotada no street style e aparecesse nos posts das influenciadoras. Opte por modelos com carinha vintage e modelagem mais larga. Nos dias de clima ameno, são perfeitos para aquecer na medida. Use sobre camisetas ou camisas de alfaiataria – vale experimentar os supercoloridos e ter um mais liso e discreto, curinga.

Carol Farina, R$ 478 Bianza, R$ 583 Mindse7 C&A, R$ 129,90 – compre aqui! NK Store, no Shop2gether, R$ 820 – compre aqui! TIG, R$ 890 Zara, R$ 199 Clemence, no Gallerist, R$ 850

Peso pesado

São elas, o desejo máximo da temporada: as chunky boots. O modelo, lançado em 2019 pela marca italiana Bottega Veneta, virou febre entre as fashionistas. Tem como característica principal o solado tratorado maximalista. O sucesso foi tão grande que outras marcas logo lançaram suas versões. Fique de olho nas brancas e off-white, elas prometem ser as favoritas.

Bottega Veneta, na Farfetch, R$ 8 863 – compre aqui! Schutz, R$ 570 Arezzo R$ 469,90 Prada, na Farfetch, R$ 8 000 – compre aqui!

Mil utilidades

Mesmo que você não tenha assistido a um único episódio de Big Brother Brasil 21, deve ter visto por aí imagens das participantes usando lenços. A tendência, importada da moda internacional, era febre no reality. Para deixar o look mais descolado, use os lenços de seda e cetim aplicando alguns truques de styling: na cabeça (bem camponesa!), como cinto sobre as calças, acinturando vestidos ou dando charme aos penteados de rabo de cavalo.

