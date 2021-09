Semana de moda: Moschino, Carolina Herrera e outras grifes brilharam em NY

Mais um dia que o New York Fashion Week foi celebrado com tudo que a moda precisa, referência e muita essência. Mesmo com o tempo nublado e temperatura chuvosa, a cidade contou com uma explosão de cores e criatividade na passarela. O dia 09 de setembro marcou a estreia oficial da grife italiana Moschino no calendário do evento. Uma coleção artística, com desenhos, tons pastéis, brilhos e brinquedos infantis. Destaque para o vestido colorido inspirado em uma tromba de elefante rosa no ombro. Além das modelagens icônicas e acessórios bem divertidos, a beleza das modelos também chamou atenção, tranças cobertas com pingentes coloridos encaixaram perfeitamente com a estética que a Moschino quis mostrar.

Diferente de outras grifes, a luxuosa Carolina Herrera optou por um local fechado para expor sua coleção de Primavera/verão. Modelagens que trouxeram referências dos anos 80 na coleção e a elegância que é tradição em todos os desfiles. Uma paleta de cor que ia do preto e branco ao laranja, rosa e vermelho. Manga bufante, maxi brincos e muito volume é o que se via a todo tempo e tem grandes chances de ser a “tendência queridinha” da estação. Outro que já caiu no gosto do povo é o crochê, a Monse mostrou que não só vem com força, mas com muito estilo. A pista de skate foi o cenário para mostrar as peças da marca e com um conceito diferente das anteriores, a moda urbana foi exaltada a todo tempo.

A Laquan Smith trouxe uma proposta mais decotada e porque não descolada? Com direito a um cachorro na passarela e muitas caras e bocas. A sensualidade foi o ponto chave do desfile e cada look passava no topo de um dos edifícios mais alto do mundo, o Empire State Building no centro de Manhattan. O desfile da Naeem Khan trouxe a elegância dos pés à cabeça literalmente. Com flores na cabeça, estampas no look e até o clássico animal print, a grife brilhou na semana de moda americana e claro, coloriu a passarela.