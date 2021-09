Naomi Campbell assume papel de Meghan e Harry na família real

A modelo Naomi Campbell vai assumir o papel de Meghan Markle e do príncipe Harry em uma das instituições de caridade que o casal desocupou quando abandonou seus papéis na realeza.

Naomi foi nomeada como a Embaixadora Global do Queen’s Commonwealth Trust para o próximo ano do Jubileu de Platina. A organização foi criada em 2018 com intuito de investir e valorizar jovens líderes que transformam suas comunidades em cerca de 54 países.

A modelo britânica já trabalhou em diversas instituições de caridade internacionais que tem como objetivo melhorar a vida e criar mais oportunidades para jovens, principalmente no continente africano. Em sua instituição, Fashion For Relief, Naomi também arrecada fundos para ajudar os jovens.

Na quinta-feira (16), ela discursou no Hotel Cafe Royal, em Londres, e afirmou que assumir esse papel para ajudar as pessoas é um “privilégio”. E acrescentou: “É uma honra para mim assumir esse papel de ‘adulto'”.

“Só quero começar dizendo que sou de origem jamaicana, então eu sempre cresci ouvindo sobre a Comunidade e nunca pensei que algum dia teria algo a ver com a Comunidade. Eu sei como minha avó e meus tios-avós estavam orgulhosos de fazer parte da Comunidade, sendo uma jamaicana”, afirmou a modelo em seu discurso.

Ela reforçou ainda a importância de projetos que ajudem jovens: “Independentemente de onde você é ou onde você está agora, há jovens líderes em sua comunidade fazendo um trabalho incrível. Às vezes, eles não são vistos e alguns deles podem nem mesmo se ver como ‘líderes’ ainda, mas todos eles merecem nosso apoio e acesso à educação e recursos”.

A catwalk queen to champion the Queen’s leadership and young people across the Commonwealth @naomicampbell is the new @queenscomtrust Platinum Jubilee Global Ambassador. “I always grew up hearing about the Commonwealth…It is my privilege to accept this role.” pic.twitter.com/iuSSirYrfN

— Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) September 16, 2021