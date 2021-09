New York Fashion Week: Teve Brasil e muitas tendências para a temporada

Um dos eventos mais aguardados pelas fashionistas estreou essa semana com muito look bom para se inspirar e aplaudir. O New York Fashion Week chegou com pé direito e muita brasilidade marcando presença nas passarelas. A cerimônia, que vai até o dia 12 deste mês, está acontecendo em formato híbrido. Mais de noventa marcas terão a oportunidade de exibir suas coleções de Primavera/Verão 2022 e claro, fazer história na semana de moda.

O evento promete trazer cores nas peças, movimento nos detalhes e um cenário fashion repleto de modelos e personalidades desse universo. A estilista mineira Patrícia Bonaldi encarou como uma realização ver a sua marca em um dos eventos do “Big 4” (NY está entre as semanas de moda mais famosas do mundo junto com Londres, Milão e Paris). A Patbo esteve presente nas edições digitais e dessa vez, celebrou nas passarelas com a top model Alessandra Ambrósio.

A expectativa é grande e com razão, nesses dois dias já vimos diversidades de corpos, modelagens babados, estampas nada básicas, alfaiataria e peças de tonalidades quentes. Já deu para sentir que vem tendência por aí! Marcas como Collina Strada, Adeam, Christian Siriano, Ulla Johnson e Prabal Gurung já abriram a programação. Além disso, a semana de moda americana contará com grifes como Moschino e Carolina Herrera.