As tendência que captamos nos desfiles da Paris Fashion Week

As principais tendências já estão à vista, ou melhor, a Paris Fashion Week começou e mostrou quanta coisa boa teremos para vestir e nos inspirar. O evento, que vai até esta quinta-feira (8), ocorre presencialmente e de acordo com todos os protocolos exigidos pela OMS.

Estampas, cores, texturas e muita personalidade foram exibidos em dupla transmissão: presencial e virtual para quem não pode comparecer. Além do cabelo e maquiagem, que também ganharam destaque em cada coleção de inverno 21.

Do estilo romântico ao criativo, os desfiles trouxeram referências e inspirações do mundo da moda. A temporada de Alta-Costura também contou com estreias e a volta da Balenciaga após um longo tempo fora das passarelas.

O tradicionalismo foi o destaque em grifes conhecidas como a Chanel. Em contrapartida, as inovações artísticas e surrealistas, presentes na coleção da Schiaparelli, também ganharam elogios.

Em tempos pandêmicos, uma nova forma de enxergar a moda foi preciso, e a Christian Dior não decepcionou em relação a isso. A grife levantou a importância do trabalho das artesãs e o poder do toque, sentir a roupa. A criatividade tomou conta e os detalhes ganharam ênfase no “laboratório fashion” na capital mundial da moda.

Deu para reparar que a manga bufante continua sendo a queridinha das fashionistas. Mais delicada e menos ampla, mas sempre em alta. Além disso, os casacos volumosos vêm com uma repaginada chamativa, brilhante e bem elaborada.

A Schiaparelli deixou claro que o jeans, a jaqueta de couro e um vestido preto também podem ser um luxo. A cintura marcada e o salto tratorado também foram vistos com frequência nos desfiles.

No mundo da beleza, nota-se que os olhos bem marcados são a grande aposta da temporada. Outra tendência é o cabelo repartido. Em outros desfiles deste ano, a Dior fez questão de colocar esse penteado para jogo e nesse não foi diferente.