Aos 50 anos, Naomi Campbell posta foto da primeira filha

A modelo Naomi Campbell, de 50 anos, compartilhou com seus seguidores nesta terça-feira (18) a chegada da sua primeira filha. Com uma foto do pezinho da bebê, o clique foi postado pela modelo no Instagram e conta com mais de meio milhão de curtidas.

“Uma linda pequena bênção me escolheu para ser sua mãe, Tão honrada por ter esta alma gentil em minha vida que não há palavras para descrever o vínculo vitalício que agora compartilho com você, meu anjo. Não existe amor maior”, disse a top model na legenda.

A foto ainda conta com uma marcação da mãe de Naomi, Valerie Morris-Campbell. Detalhes, como o nome da bebê, não foram divulgados, mas sabemos que o momento é de realização para a nova mamãe, que já havia expressado que a maternidade era um sonho em sua vida.

Em 2017, em entrevista para o Evening Standard, a modelo revelou que pensava “o tempo todo” em ter filhos. “Agora, do jeito que a ciência está, acho que posso fazer quando quiser”, disse ao veículo. No entanto, a ideia foi repensada, já que, em 2019, ela chegou a afirmar que não estava preparada para se tornar mãe.