Curte brilho e transparência? Inspire-se nos looks das estrelas em Cannes

Em tempos incertos, o Festival de Cannes é a certeza que a cultura se faz presente da forma mais representativa possível. A cidade francesa ficou ainda mais bonita com tantas estrelas do cinema. Este ano foi especial por conta da reabertura do festival tradicional, que ocorre desde 1946.

Além disso, não faltaram inspirações de looks incríveis para lembrarmos por um bom tempo de um emblemático tapete vermelho . O evento, que aconteceu nesta última semana, contou com personalidades internacionais e nacionais, como Camila Coelho, Izabel Goulart, Bruna Linzmeyer e Marina Ruy Barbosa.

O evento traz uma estética única e, por conta disso, seus convidados abraçam a causa na hora do figurino. Diferente de premiações como Oscar ou do Grammy, o Festival de Cinema de Cannes defende uma proposta criativa e merece, sim, um look que se comunique de forma diferenciada. Assim como o cinema, a moda também é arte e conta história.

A top Bella Hadid chamou atenção não só pela beleza, mas pelo belíssimo vestido da grife Schiaparelli. Quem acompanhou a semana de Alta-Costura, viu essa peça radiante nas redes sociais da grife.

O vestido de manga comprida com o colar dourado em formato de pulmão foi o destaque fashion da noite. Outro look que abrilhantou o tapete vermelho foi o de Carla Bruni, um vestido assimétrico azul bebê da marca Celine, que realçou a elegância da ex-primeira dama francesa.

Continua após a publicidade

Já Izabel Goulart mostrou que sabe fazer acontecer quando o assunto é passarela, a top model brilhou com um look ousado e bem recortado.

A atriz Bruna Linzmeyer, que foi ao evento para a estreia do filme Medusa, da diretora Anita Rocha da Silveira, escolheu um look Gucci para o momento especial do Festival. Camila Coelho também nos representou muito bem com um vestido branco de cauda.

Com uma peça do estilista libanês Nicolas Jebran, a influenciadora iluminou o look com brinco de pedras aquamarine e anel de pedra safira azul claro, enriquecidos por diamantes. Uma bela escolha para a premiação!