Cores fortes e maxi acessórios, veja os destaques do Paris Fashion Week

E nessa semana, uma das capitais mais turísticas da Europa recebe o glamour da semana de moda. Algumas celebridades brasileiras já embarcaram para acompanhar de pertinho o Paris Fashion Week e claro, se inspirar nas tendências de Primavera/verão 2022. A edição deste ano marca o retorno dos shows, desfiles e apresentações ao vivo. O evento, que ocorre de forma presencial e online, começou nesta terça, 27, e vai até o dia 5 de outubro. Grifes conhecidas como Chanel, Hermès, Balmain, Valentino e Louis Vuitton estarão presentes e prometem peças icônicas para a temporada.

A sensação de que o mundo está voltando ao normal é nítida. E tudo com muita cor, ousadia e referências, foi o que já deu para sentir nos primeiros dias. Nas redes sociais, algumas marcas já estão dando o que falar pela apresentação diferenciada e peças desejadas. Uma delas foi a Saint Laurent, um desfile colorido e cheio de maxi acessórios, outra que registrou sua essência com desfile e transmissão ao vivo foi a Rochas. Outro destaque vai para Weinsanto, que também trouxe moda, luxo e muita representatividade para o desfile. Selecionamos alguns destaques para já sentir um gostinho do que vem por aí no Paris Fashion Week.