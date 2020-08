Saiba como harmonizar sopas e vinhos e curtir o inverno

Com a chegada do inverno, já bate aquela vontade de tomar uma sopa ou caldo cremoso e quentinho. E, apesar do vinho ser uma bebida que vai bem o ano todo, o inverno harmoniza muito bem com um bom tinto ou branco.

Já pensou em combinar sopa e vinho? Pois as duas iguarias casam muito bem, ainda mais nas baixas temperaturas. Mas para explorar o melhor dessa combinação é preciso levar em conta as características de cada prato e de cada rótulo.

Quem dá a dica para não errar é a sommelière Deise Novakoski. Apesar das indicações, a especialista ressalta a importância de levar em conta as variações de cada receita. “Cada sopa terá características que mudam dependendo da quantidade de cada ingrediente e da receita escolhida, do estilo e da experiência de quem a faz, se privilegiou mais um ou outro tempero, se quer agradar um gosto particular”, afirma a especialista.

Além disso, Deise explica que cada uva tem suas próprias características, que podem ser ressaltadas ou ofuscadas de acordo com a receita. Entretanto, uma boa dica é escolher seu vinho favorito, assim você já sabe das qualidades dele, e a partir daí escolher uma sopa ou caldo. Ou o contrário, escolher o vinho visando uma receita específica.

Apesar de todas essas variações, a sommelière dá algumas dicas para não errar. Algumas uvas apresentam características – como delicadeza ou acidez – que podem garantir uma escolha bem sucedida. Confira:

Deise recomenda a Pinot Noir para harmonizar essa saborosa receita vegana. O sabor dos cogumelos e a delicadeza do alho-poró exigem um vinho também delicado, como o feito com essa uva. Veja a receita.

A acidez da sopa de tomate é uma ótima característica para receber um vinho feito com Sauvignon Blanc. Além disso, já que a sopa é servida fria, pode ser uma ótima pedida também para os dias quentes. Veja a receita.

Uma uva mais encorpada, a Cabernet Franc pode ser uma ótima pedida para harmonizar com essa receita. O sabor intenso da lentilha e do shimeji exigem um vinho de maior presença. Veja a receita.

Conhecida por sua versatilidade, a uva Merlot acompanha muito bem receitas com carne, como nessa receita clássica. Veja a receita.

A rainha das uvas brancas, a Chardonnay vai muito bem com um delicioso creme de queijo. Como a receita leva um tipo forte, como o parmesão, pode ser uma boa optar por um vinho mais encorpado. Dá até para usar o vinho no próprio preparo. Veja a receita.

A Riesling é uma uva branca conhecida por sua acidez e aromas florais, harmonizando muito bem com pratos que levam carne suína. Veja a receita.

