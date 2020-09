Nem todo vinho bom precisa ser caro

Começo do inverno, noites mais frias, fim de semana dentro de casa… nada melhor que um vinho para acompanhar, né? Se você é do grupo das fãs da bebida, que cresce em popularidade cada vez mais no Brasil, ou então quer começar a experimentar, selecionamos 15 opções com ajuda da enóloga Eloiza Teixeira, do Grupo Miolo, e a sommelière Gabriela Bigarelli, da GB Consultoria de Serviços & Bebidas, para você apreciar – sozinha ou acompanhada – nas próximas semanas.

Todos os vinhos custam até R$ 60 para e estão disponíveis para comprar online, assim você nem precisa sair de casa para garantir o drink do fim de semana, dos jantares especiais ou até para tomar depois daquele dia difícil no trabalho. “São vinhos descomplicados, que facilitam até as harmonizações. As pessoas precisam dar a chance de provar e derrubar esse mito de que só vinho caro é bom”, diz Eloiza.

Os tintos com uvas mais encorpadas, como Cabernet Sauvignon, Malbec e Carménère, são os mais indicados para os dias de inverno e para combinar com comidas mais “fortes”, como carnes, massas e risotos. “Além disso, essas são as uvas mais procuradas porque são as mais conhecidas e serem cultivadas internacionalmente”, explica Gabriela.

Mas, na lista, há também opções de brancos e rosés para tomar em um dia em que o frio der uma trégua ou quando quiser. “Os tintos têm maior graduação alcoólica, então associamos ao inverno porque esquenta. Mas não há regras”, explica Eloiza. Fondue de queijo, por exemplo, que é um clássico dos dias frios, fica uma delícia quando harmonizado com um Chardonnay ou um Sauvignon Blanc. “Uma sopa também vai bem com os brancos. É tudo uma questão de gosto, mas eu, por exemplo, não gosto de tomar vinhos brancos ou rosés muito gelados, como é comum no Brasil. Tentar consumi-los não tão geladas também faz com que combinem mais com os pratos de inverno”, afirma a sommelière.

*Esta matéria pode gerar um tipo de comissão pelos links comerciais divulgados. Os valores informados e o estoque disponível referem-se ao momento da publicação deste post.

