Halva de pistache com flor de laranjeira

Modo de preparo

1/2 xícara de pistache, sem casca

2/3 de xícara de noz

1 xícara de tahine (250 gramas)

1 colher (chá) de água de flor de laranjeira

1 xícara de mel ou agave (250 gramas)

1 pitada de flor de sal

Botões de rosas secas para finalizar

Em uma frigideira grande, toste os pistaches e as nozes no fogo baixo até dourar. Desligue o fogo e deixe esfriar. Em uma tigela, misture o tahine, o pistache, a noz e a água de flor de laranjeira. Reserve. Em uma panela, leve o mel ao fogo médio e ferva até chegar no ponto de bala mole. Para saber se o ponto está correto, prepare um pequeno banho de água gelada. Coloque uma colher (chá) de mel. Ele deve formar uma bolinha de caramelo mole assim que for dissolvido na água. Desligue o fogo e deixe resfriar um pouco. Adicione o mel gradualmente na mistura de tahine, mexendo sempre com uma espátula. Unte uma fôrma quadrada de aproximadamente 20cm com um pouco de tahine ou com papel-manteiga. Despeje a mistura na fôrma e nivele bem com uma espátula. Decore com a flor de sal e os botões de rosas e leve à geladeira por 6 horas ou até ficar bem firme. Antes de servir, corte em quadrados pequenos.

*Receita por Giovanna Cury (Receitas libanesas de dar água na boca)