Maria-mole

Modo de preparo

2 envelopes de 12 gramas cada um de gelatina em pó sem sabor

1 1/4 xícara de açúcar

4 colheres (sopa) de leite de coco

Óleo de milho para untar

1/2 xícara de coco seco ralado

Em uma vasilha, hidrate a gelatina em 6 colheres (sopa) de água morna e leve ao fogo em banho-maria, mexendo, até dissolver bem. Transfira para uma tigela, junte o açúcar, o leite de coco e 1/2 xícara de água e misture. Leve à batedeira, em velocidade média, por dez minutos. Em uma assadeira forrada com filme plástico e untada com óleo para não grudar, espalhe a mistura. Leve à geladeira por, no mínimo, duas horas. Corte no formato desejado e desenforme. Mergulhe as marias-moles rapidamente em um recipiente com água gelada e, em seguida, envolva-as no coco ralado.

*Receita da chef Ana Luiza Trajano (Doces brasileiros com sabor de festa pelas mãos da chef Ana Luiza Trajano)