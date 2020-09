Brownie vegano de batata-doce

Modo de preparo

3 colheres (sopa) de chia

1 batata-doce grande cozida e amassada (deve render 2/3 de xícara)

1 xícara de açúcar mascavo

4 colheres (sopa) de óleo de coco derretido

1/2 xícara de farinha de trigo (ou de aveia)

1/2 xícara de cacau em pó

1 pitada de sal

1/2 colher (chá) de fermento químico

1 colher (chá) de vinagre

2/3 de xícara de chocolate amargo ou meio amargo picado

1/2 xícara de amêndoa picada

Em um bowl, deixe a chia de molho em 1/2 xícara de água quente até ficar gelatinosa. Em uma tigela, junte a chia hidratada, o purê de batata-doce, o açúcar e o óleo de coco. Em outra tigela, misture a farinha, o cacau, o sal e o fermento. Junte os ingredientes secos aos úmidos. Acrescente o vinagre e metade do chocolate picado e misture delicadamente. Transfira para uma fôrma pequena untada e salpique com a amêndoa e o restante do chocolate. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos ou até formar uma casquinha na superfície. Cuidado para não deixar passar do ponto. Espere esfriar totalmente e desenforme.

*Receita da culinarista Juliana Palma (Um menu vegano com toques franceses para variar o cardápio)