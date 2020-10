Modo de preparo

2 claras em temperatura ambiente

2 gotas de suco de limão

1/2 xícara de açúcar refinado

1/2 colher (chá) de raspas de limão

Na batedeira, bata as claras com as gotas de suco de limão e 1/3 do açúcar em velocidade média por dois minutos. Adicione mais 1/3 do açúcar, aumente a velocidade da batedeira e bata por mais dois minutos. Junte as raspas de limão e o açúcar restante e continue batendo até atingir picos firmes. Transfira para um saco de confeitar e, em uma assadeira forrada com papel-manteiga, modele os suspiros. Leve ao forno preaquecido a 100ºC por 50 minutos ou até firmar. Cuidado para não deixar queimar. Desligue o forno e deixe o suspiro esfriar dentro dele. Guarde em um recipiente fechado hermeticamente.

*Receita da chef Ana Luiza Trajano (Doces brasileiros com sabor de festa pelas mãos da chef Ana Luiza Trajano)