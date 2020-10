Pudim de tapioca com baba de moça

Modo de preparo

1/2 xícara de tapioca granulada

3/4 de xícara de leite de coco morno

3/4 de xícara de leite integral morno

4 colheres (sopa) de açúcar

3 ovos peneirados

2 gemas peneiradas

1 1/2 xícara de creme de leite fresco

1 lata de leite condensado

1 pitada de sal

Para a baba de moça

250 gramas de açúcar refinado

100 mililitros de leite de coco

4 gemas peneiradas

Lascas de coco queimado para decorar

Em uma tigela, hidrate a tapioca no leite de coco e integral mornos por cerca de uma hora. Reserve. Em uma panela, leve ao fogo o açúcar com 4 colheres (sopa) de água, sem mexer, até formar um caramelo. Despeje ainda quente no fundo da fôrma de pudim. Na batedeira, bata os ovos, as gemas, o creme de leite e o leite condensado. Acrescente a tapioca hidratada e o sal e misture com uma espátula. Despeje a massa sobre o caramelo, cubra a fôrma com papel-alumínio e faça furos com um garfo. Leve ao forno preaquecido a 200°C, em banho-maria, por uma hora. Descubra a fôrma e asse por mais 30 minutos, até que o pudim fique levemente dourado. Desenforme apenas depois de frio. Prepare a baba de moça Em uma panela, leve ao fogo o açúcar com 1 xícara de água sem mexer até obter uma calda em ponto de fio grosso. Deixe esfriar. Adicione o leite de coco, mexa bem e leve ao fogo em banho-maria. Junte as gemas e mexa com uma colher de pau até obter um creme homogêneo. Cubra o pudim com a baba de moça e decore com as lascas de coco.

*Receita da chef Estela Passoni