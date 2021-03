Taça da felicidade (com pudim de leite condensado)

Modo de preparo

Para o pudim

1 xícara de açúcar cristal

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1 medida da lata de leite

6 gemas peneiradas

Para o creme

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

Polpa de 1 maracujá grande

1 pacote de gelatina incolor sem sabor

Para a montagem

3 kiwis sem casca, cortados em rodelas

1 caixa de morangos limpos, cortados ao meio

1 pacote de biscoitos champanhe banhados em leite

200 mililitros de chantilly

Morangos picados para decorar

Prepare o pudim Em uma panela grande, fora do fogo, misture o açúcar com 1/4 de xícara de água. Leve ao fogo baixo, mas sem mexer para não açucarar, até formar uma calda em tom caramelo, com cuidado para não queimar. Despeje a calda no fundo da forma de pudim. Em uma tigela, misture bem o restante dos ingredientes. Despeje sobre a forma caramelizada. Tampe com papel alumínio e leve ao forno preaquecido para assar por 1 hora a 180°C em banho-maria. Depois de pronto, deixe esfriar, desenforme e reserve. Prepare o creme No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e a polpa do maracujá até formar um creme homogêneo. Acrescente a gelatina, mexa mais um pouco, e reserve. Montagem Em uma taça, coloque um pouco do creme e enfeite a lateral com as frutas fatiadas. Acrescente uma camada de pudim, depois uma de creme e uma de biscoito. Se quiser, finalize com uma camada de chantilly e morangos picados.

*Receita da culinarista Amanda Vasconcelos (Bolovo de baixaria, taça da felicidade e outras receitas típicas do Acre)