Cold brew, minitorta e outras receitas para celebrar o Dia do Café

Celebrado em 1º de outubro, o Dia Internacional do Café é uma data a ser celebrada – seja com um clássico coado ou até uma receita mais elaborada, o que pode ser no copo ou até no prato.

Por ser um ingrediente tão fundamental no mundo todo (o café é a bebida mais consumida do mundo, perdendo apenas para a água), ele acaba sendo celebrado também em duas outras datas.

No dia 14 de abril é celebrado o Dia Mundial do Café, mas não existe ao certo uma explicação para a escolha da data. Já em 24 de maio, se celebra não só o Dia Nacional do Café, mas também o dia do barista. Além disso, essa última data foi oficializada pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), em 2005, simbolizando a época de abertura das colheitas na maior parte das regiões produtoras do país. Por fim, o 1º de outubro, Dia Internacional do Café, é uma celebração global escolhida em 2015 pela Organização Internacional do Café (OIC), com a intenção de unificar as celebrações ao redor do mundo.

De qualquer forma, a data não importa tanto, afinal, celebrar o café é sempre uma boa ideia! Par isso, separamos algumas receitas para comemorar com um menu bem elaborado, incluindo cold brew, mocha, drinques com café e até sobremesas clássicas, como o tiramisù. Confira:

BEBIDAS COM CAFÉ

Preparado a partir de um longo descanso, o cold brew é um café gelado de sabor único.

O vietcong é um cold brew servido com leite condensado artesanal e bastante gelo.

De textura cremosa, o mocha mescla café com espuma de leite e ganache.

Continua após a publicidade

Que tal um drinque? O Espresso Martini é o coquetel perfeito para os amantes de café.

SOBREMESAS COM CAFÉ

A clássica sobremesa italiana é imperdível para os apaixonados por café.

O café dá um toque especial nesse delicado bolo de maçã.

Com poucos ingredientes, essa sobremesa traz sabores equilibrados.

O capuccino é protagonista dessa receita prática e saborosa.