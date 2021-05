Minitorta com creme de café e paçoca

Modo de preparo

Em uma tigela, misture com as mãos a manteiga e a farinha de trigo até obter consistência de farofa. Adicione 4 colheres (sopa) de água gelada e misture até formar uma massa homogênea. Forre com ela seis miniformas de alumínio. Faça furos com um garfo. Com papel-alumínio, cubra somente a lateral da massa, não o fundo (para limitar a espessura da borda na hora de assar). Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos. Retire o papel e volte ao forno até que a massa doure ligeiramente. Reserve. Em uma panela, em fogo médio, misture os demais ingredientes até engrossar e formar um creme homogêneo. Recheie a massa com esse creme. Finalize polvilhando com a paçoca. Deixe esfriar, desenforme e sirva.

*Receita da culinarista Bettina Orrico