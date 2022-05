Dia do Café: 8 produtos essenciais para preparar a bebida queridinha

No dia 24 de maio o café é celebrado nacionalmente. A data foi escolhida em homenagem ao início da plantação no Brasil. O item é usado no preparo da bebida clássica, de sobremesas e diversas receitas. E, acredite, ela realmente ´´e queridinha por aqui: segundo dados da Euromonitor International, em 2020 cada brasileiro consumiu 826 xícaras, ou seja, cerca de 2 xícaras por dia. No total, foram consumidas 814 mil toneladas.

)ara celebrar esse ingrediente versátil, separamos 8 produtos que não podem faltar na sua cozinha. Confira:

1) Coador De Café Individual, R$29,90. Compre aqui

2) Cafeteira Elétrica Electrolux Inox 30, R$149,00. Compre aqui

3) Bule de Cerâmica para Café Turco, R$131,94. Compre aqui

4) Cafeteira Nuova Moka Express, R$252,00. Compre aqui

5) Cafeteira Prensa Francesa Aço Inoxidável, R$158,00. Compre aqui

6) Filtro de café reutilizável, R$89,00. Compre aqui

7) Moedor de Café Manual em Inox E Vidro com Núcleo em Cerâmica, R$70,00. Compre aqui

8) Conjunto 4 Copos Parede Dupla Café, R$74,88 . Compre aqui